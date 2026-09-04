Anzeige
Mehr »
Freitag, 04.09.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Bitcoin: Diese 4 Signale entscheiden über Bullenmarkt oder Falle!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A426YX | ISIN: AU0000460404 | Ticker-Symbol: D86
Frankfurt
04.09.26 | 08:09
0,006 Euro
-58,67 % -0,009
Branche
Rohstoffe
Aktienmarkt
AUSTRALIEN
1-Jahres-Chart
TURNSTONE RESOURCES LTD Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
TURNSTONE RESOURCES LTD 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
0,0110,01208:55
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
TURNSTONE RESOURCES
TURNSTONE RESOURCES LTD Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
TURNSTONE RESOURCES LTD0,006-58,67 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.