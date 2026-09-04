The following instruments on XETRA do have their last trading day on 04.09.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 04.09.2026
ISIN Name
US02665WBXXX AMER.HONDA F. 2026 MTN
XS1488494XXX HEMSOE FASTIG. 16/26MTN 1
CH0135998XXX ERSTE GP BNK 11/26 MTN
XS2218405XXX MERCK KGAA SUB.ANL.20/80
US22411WAXXX CPPIB CAP. 21/26 MTN REGS
XS2321476XXX KRED.F.WIED.21/26 ANL SK
XS2384698XXX BK MONTREAL 21/26 MTN
XS2384734XXX NIBC BANK 21/26 MTN
US02665WDXXX AM.HONDA FI. 21/26 MTN
XS2369276XXX CONT.RUID.D. 21/26
XS2384606XXX CM.COM 21/26 CV REGS
US452327AXXX ILLUMINA 24/26
XS3084266XXX HSE FINANCE 25/29 FLR
FR0129132XXX FRANKREICH 25/26 ZO
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 04.09.2026
ISIN Name
US02665WBXXX AMER.HONDA F. 2026 MTN
XS1488494XXX HEMSOE FASTIG. 16/26MTN 1
CH0135998XXX ERSTE GP BNK 11/26 MTN
XS2218405XXX MERCK KGAA SUB.ANL.20/80
US22411WAXXX CPPIB CAP. 21/26 MTN REGS
XS2321476XXX KRED.F.WIED.21/26 ANL SK
XS2384698XXX BK MONTREAL 21/26 MTN
XS2384734XXX NIBC BANK 21/26 MTN
US02665WDXXX AM.HONDA FI. 21/26 MTN
XS2369276XXX CONT.RUID.D. 21/26
XS2384606XXX CM.COM 21/26 CV REGS
US452327AXXX ILLUMINA 24/26
XS3084266XXX HSE FINANCE 25/29 FLR
FR0129132XXX FRANKREICH 25/26 ZO
© 2026 Xetra Newsboard