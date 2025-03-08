WIESBADEN (ots) -- Erwerbstätige mit Wunsch nach Arbeitszeitreduzierung arbeiteten im Schnitt 40,9 Stunden, diejenigen mit Mehrarbeitswunsch 26,2 Stunden pro Woche- Männer in Vollzeit wollten ihre Arbeitszeit seltener reduzieren als Frauen, Frauen in Teilzeit dagegen häufiger ihre Arbeitszeit erhöhen als MännerInsgesamt 3,8 Millionen Erwerbstätige in Deutschland im Alter von 15 bis 74 Jahren wünschten sich im Jahr 2025 eine kürzere Arbeitszeit, während 1,5 Millionen länger arbeiten wollten. Berücksichtigt wurden Voll- und Teilzeitbeschäftigte. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach Erstergebnissen des Mikrozensus 2025 weiter mitteilt, hatten Erwerbstätige mit Wunsch nach einer Arbeitszeitreduzierung im Durchschnitt eine gewöhnlich geleistete Wochenarbeitszeit von 40,9 Stunden und würden im Durchschnitt gerne 10,5 Stunden weniger arbeiten. Erwerbstätige mit Mehrarbeitswunsch arbeiteten dagegen durchschnittlich 26,2 Stunden pro Woche und wünschten sich eine Erhöhung um 10,5 Stunden.Arbeitszeitwünsche ergeben rechnerisch ein Minus von 0,6 Stunden pro WocheDie gewöhnlich geleistete Wochenarbeitszeit aller Erwerbstätigen im Alter von 15 bis 74 Jahren betrug als Summe aus Haupt- und Nebentätigkeiten im Jahr 2025 durchschnittlich 34,7 Stunden. Die Realisierung sämtlicher Arbeitszeitwünsche würde - rein rechnerisch - im Saldo zu einer Reduzierung der Wochenarbeitszeit um 0,6 Stunden (beziehungsweise 36 Minuten) je Erwerbstätigen führen. Die Befragten wurden gebeten, bei der Beantwortung der Fragen zu berücksichtigen, dass Mehrarbeit mit einem entsprechend höheren und Minderarbeit mit einem entsprechend geringeren Verdienst einhergehen würde.Arbeitszeitwünsche von Beschäftigungsform und Geschlecht abhängigDie 3,8 Millionen Erwerbstätigen mit Wunsch nach Arbeitszeitreduktion setzten sich aus 3,3 Millionen Vollzeittätigen und 0,5 Millionen Teilzeittätigen zusammen. Von den 1,5 Millionen Erwerbstätigen mit Mehrarbeitswunsch waren dagegen die meisten in Teilzeit beschäftigt: Während 1,1 Millionen Teilzeitbeschäftigte mehr arbeiten wollten, traf dies lediglich auf 0,4 Millionen Vollzeitbeschäftigte zu.Vollzeittätige Männer hatten mit 41,1 Stunden eine um 1,5 Stunden höhere durchschnittliche Wochenarbeitszeit als vollzeittätige Frauen (39,6 Stunden). Sie hatten auch häufiger einen Wunsch nach Arbeitszeiterhöhung als Frauen (1,8 % zu 1,1 %) und wollten ihre Arbeitszeit seltener reduzieren (10,3 % zu 13,5 %).Frauen in Teilzeit hatten dagegen mit 22,1 Stunden eine um 2,2 Stunden höhere gewöhnliche Wochenarbeitszeit als teilzeittätige Männer (19,9 Stunden). Sie äußerten dabei mit 7,4 % seltener den Wunsch nach einer Arbeitszeiterhöhung als teilzeittätige Männer, von denen 10,4 % ihr Arbeitszeit ausweiten wollten.Methodische Hinweise:Die Erfassung von Arbeitszeiten und Arbeitszeitwünschen mithilfe von Personen- oder Haushaltsbefragungen kann - trotz ähnlicher Frageformulierungen - zu unterschiedlichen Ergebnissen führen. Dies zeigt beispielsweise der Vergleich von Mikrozensus und Sozio-oekonomischem Panel (SOEP). Ergebnisse einer Studie hierzu bietet der Artikel "Arbeitszeiten und Arbeitszeitwünsche: Unterschiede zwischen Mikrozensus und SOEP" in "WISTA - Wirtschaft und Statistik", Ausgabe 4/2017. Die Sensibilität der Befragungsergebnisse scheint darüber hinaus auch vom verwendeten Befragungsmode abhängig zu sein. So wurde beim Mikrozensus ab 2020 ein Multi-Mode-Erhebungsdesign eingeführt, das den Befragten die Beantwortung auch online (Computer Assisted Web Interview - CAWI) erlaubt. Bei den Ergebnissen zu Arbeitszeitwünschen fielen dabei deutliche Unterschiede zwischen den Ergebnissen von CAWI- und Nicht-CAWI-Antworten auf, die in allen Altersklassen und bei beiden Geschlechtern zu beobachten waren.Weitere Informationen:Diese und weitere Ergebnisse zu Arbeitszeiten und Arbeitszeitwünschen sind auf der Themenseite "Erwerbstätigkeit" im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes verfügbar. Abgebildet werden Ergebnisse aus dem Mikrozensus 2025, differenziert nach Geschlecht, Altersklassen und West- und Ostdeutschland.Wie sich die Arbeitszeiten und Arbeitszeitwünsche von Männern und Frauen nicht nur nach Altersklassen, sondern darüber hinaus nach Lebensform, Familie und Kindern im Jahr 2024 unterschieden, zeigt der Artikel "Arbeitszeiten und Arbeitszeitwünsche von Männern (und Frauen) - Anhaltspunkte zu Potenzialen für die Gleichstellung" in der Zeitschrift "WISTA - Wirtschaft und Statistik", Ausgabe 1/2026 veröffentlicht ist.Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter www.destatis.de/pressemitteilungen.Weitere Auskünfte:ArbeitsmarktTelefon: +49 611 75 4868www destatis de/kontaktPressekontakt:Statistisches BundesamtPressestellewww.destatis.de/kontaktTelefon: +49 611-75 34 44Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32102/6345424