Düsseldorf (ots) -Europas Industrie steht vor einem tiefgreifenden Wandel. Zwischen steigenden Anforderungen an Klimaschutz, hohen Energiekosten und wachsendem internationalen Wettbewerbsdruck wird die Fähigkeit, grüne Technologien zu entwickeln und industriell zu skalieren, zunehmend zu einer Frage der wirtschaftlichen Zukunftsfähigkeit. Welche Rolle dabei das Rheinland spielen kann, zeigt sich im September beim Future Tech Fest 2026 in Düsseldorf.GreenTech wird zur WirtschaftsfrageWenn das Future Tech Fest am 10. September im Areal Böhler mehr als 5.000 Gründer:innen, Investor:innen, Industrievertreter:innen und politische Entscheider:innen zusammenbringt, geht es deshalb um mehr als neue Technologien. Wasserstoff, Energiespeicherung, industrielle Dekarbonisierung, Kreislaufwirtschaft, Climate Adaptation und KI-gestützte Energielösungen stehen stellvertretend für einen wirtschaftlichen Wandel, der längst begonnen hat.Für Deutschland stellt sich dabei zunehmend nicht mehr nur die Frage, wie schnell die Industrie klimaverträglicher werden kann, sondern auch, wie daraus neue Märkte, Geschäftsmodelle und industrielle Wettbewerbsvorteile entstehen.Das Rheinland als Standort des WandelsGerade das Rheinland bietet dafür besondere Voraussetzungen. Die Region verbindet eine der dichtesten Industrielandschaften Europas mit Forschungsstärke, Mittelstand, Startup-Ökosystemen und jahrzehntelanger Erfahrung im Strukturwandel. Was früher vor allem als Herausforderung galt, wird damit zunehmend zu einem Standortvorteil: Die Transformation kann dort stattfinden, wo industrielle Realität und technologische Innovation unmittelbar aufeinandertreffen.Die wirtschaftliche Dimension von GreenTech ist bereits heute erheblich. Laut GreenTech-Atlas 2025 des Umweltbundesamtes erwirtschaftete der deutsche GreenTech-Sektor 2023 rund 314 Milliarden Euro Bruttowertschöpfung und beschäftigte etwa 3,4 Millionen Menschen. Seit 2010 wuchs der Sektor im Durchschnitt um rund fünf Prozent pro Jahr und damit deutlich stärker als die Gesamtwirtschaft.Damit wird GreenTech zunehmend zu einem Querschnittsthema der deutschen Wirtschaft. Es geht um neue Formen der Energieversorgung ebenso wie um effizientere Produktionsprozesse, neue Materialien, resiliente Lieferketten und Technologien, die Unternehmen unabhängiger von fossilen Energieträgern und volatilen globalen Märkten machen."GreenTech ist längst kein reines Nachhaltigkeitsthema mehr. Es geht um Energieversorgung, industrielle Resilienz und wirtschaftliche Zukunftsfähigkeit und damit um die Frage, welche Unternehmen und Regionen die Märkte von morgen prägen", sagt Nadine Thees, Geschäftsführerin des digihub Düsseldorf.Von der Innovation in die IndustrieGenau diese Verbindung von Technologie und industrieller Anwendung steht im Mittelpunkt des Future Tech Fest 2026. Rund 300 nationale und internationale Startups werden erwartet. Gemeinsam mit Industrieunternehmen, Investor:innen und politischen Entscheider:innen geht es um konkrete Anwendungen, Pilotprojekte, industrielle Skalierung und strategische Partnerschaften.Auch der Veranstaltungsort steht sinnbildlich für diesen Wandel: Das Areal Böhler, einst Stahlstandort, ist heute Plattform für Innovation und neue Technologien. Es zeigt, wie industrielle Geschichte und neue Wertschöpfung miteinander verbunden werden können."Industrie verändert sich nicht, indem man ihre Vergangenheit ausblendet, sondern indem man auf ihr aufbaut. Das Areal Böhler zeigt, wie sich industrielle Geschichte mit neuen Technologien, Unternehmen und Geschäftsmodellen verbinden lässt. Das Future Tech Fest bringt diese Entwicklung an einem Ort zusammen, an dem Transformation seit Jahrzehnten Teil der Geschichte ist," sagt Martin Honak, Geschäftsführer der Areal Böhler Betriebs GmbH.Als offizielles Highlight der Startup Week Düsseldorf bringt das Future Tech Fest die Akteure zusammen, die diesen Wandel vorantreiben können. Damit wird Düsseldorf im September zum Treffpunkt für Gründer:innen, Unternehmen, Kapitalgeber:innen und Politik, die daran arbeiten, aus technologischen Innovationen konkrete industrielle Anwendungen und neue Geschäftsmodelle zu entwickeln.Das Future Tech Fest 2026 findet am 10. September 2026 im Areal Böhler in Düsseldorf statt. Erwartet werden mehr als 5.000 Teilnehmer:innen und rund 300 nationale und internationale Startups sowie führende Köpfe aus Wirtschaft, Technologie und Politik.Pressekontakt:Giuliana Fuchsgiuliana.fuchs@rckt.com01514 2177489Original-Content von: digihub Düsseldorf, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183261/6345422