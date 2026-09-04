Hamburg (ots) -Die Deutsche Wildtier Stiftung stellt die Weichen für die Zukunft und erweitert mit der Bestellung von Meinhard Weizmann die Führung der Stiftung zum 1. Januar 2027 um eine zweite Vorstandsposition. Der Diplom-Kaufmann Weizmann ist aktuell Geschäftsführer und Kanzler der Bucerius Law School, einer privaten Stiftungshochschule für Rechtswissenschaft in Hamburg. Der bisherige Alleinvorstand der Deutschen Wildtier Stiftung Prof. Dr. Klaus Hackländer wird in der neuen Konstellation den Vorstandsvorsitz übernehmen.Grund für die Neuausrichtung an der Spitze ist das dynamische Wachstum der Stiftung, die ihre operativen und strategischen Tätigkeiten in den Bereichen Natur- und Artenschutz sowie Naturbildung in den vergangenen Jahren kontinuierlich ausgebaut hat."Die Zahl der Projekte im Natur- und Artenschutz wächst genauso wie der Bereich Naturbildung, der durch die Eröffnung der Erlebniswelt Botschaft der Wildtiere in der Hamburger HafenCity ganz neue Dimensionen angenommen hat. Wir freuen uns sehr, mit Meinhard Weizmann einen erfahrenen Manager gewonnen zu haben, der mit seiner Expertise die positive Entwicklung begleiten und neue Impulse in die Stiftungsarbeit einbringen wird", sagt Prof. Dr. J.-Matthias Graf von der Schulenburg, Vorsitzender des Präsidiums der Deutschen Wildtier Stiftung."Der Schutz der heimischen Wildtiere und ihrer Lebensräume erfordert heute mehr denn je das perfekte Zusammenspiel von erstklassiger Wissenschaft und betriebswirtschaftlicher Exzellenz", sagt Prof. Dr. Klaus Hackländer. "Die Bestellung von Meinhard Weizmann ermöglicht es uns, die wissenschaftlichen sowie strategischen und organisatorischen Aufgaben im Vorstand weiterhin optimal zu steuern. Ich freue mich sehr darauf, die erfolgreiche Arbeit gemeinsam mit ihm weiter voranzutreiben.""Die Deutsche Wildtier Stiftung hat sich in den vergangenen Jahren beeindruckend entwickelt", sagt Meinhard Weizmann. "Der Schutz von Wildtieren und ihren Lebensräumen ist für mich ein wichtiges Zukunftsthema, zu dem ich aktiv beitragen möchte. Besonders freue ich mich darauf, die Menschen kennenzulernen, die diese Stiftung mit ihrer Arbeit und ihrem Engagement tragen, und gemeinsam mit ihnen den erfolgreichen Weg fortzusetzen und neue Ideen zu verwirklichen."Meinhard Weizmann ist seit 2016 Geschäftsführer und Kanzler der Bucerius Law School. Dort verantwortet er die wirtschaftlichen und strategischen Belange von Deutschlands erster privater Hochschule für Rechtswissenschaft. Vor seinem Wechsel in den Hochschulbereich war er viele Jahre in Führungspositionen im Bertelsmann-Konzern sowie dessen Tochter Gruner + Jahr tätig. Seine Schwerpunkte lagen dabei insbesondere in der Steuerung von Transformationsprozessen, Organisationsentwicklung und Digitalisierung.Über die Deutsche Wildtier StiftungDie Deutsche Wildtier Stiftung wurde 1992 vom Hamburger Unternehmer und Stifter Haymo G. Rethwisch (1938-2014) gegründet. Als private, gemeinnützige Stiftung wird sie nach unternehmerischen Prinzipien geführt. Sie setzt sich für den Schutz heimischer Wildtiere und ihrer Lebensräume ein. Auf eigenen Flächen, vom Wildnisgebiet über Nationales Naturerbe bis hin zu wildtierfreundlich bewirtschafteten Arealen, zeigt sie auf wissenschaftlicher Basis, wie Naturschutz in Deutschlands Kulturlandschaft möglich ist. Naturbildung und die Begeisterung für heimische Wildtiere sind ebenfalls zentrale Anliegen der Stiftung. Neben der Erlebniswelt Botschaft der Wildtiere in Hamburg setzt sich die Stiftung bundesweit in ihren Netzwerken und Projekten gegen die Naturentfremdung ein. Damit führt sie die Vision ihres Stifters fort, der Natur und Wildtieren eine Stimme geben wollte. Heute ist die Deutsche Wildtier Stiftung mit derzeit knapp 100 Mitarbeitenden eine bedeutende Stimme in Naturschutz und Naturbildung in Deutschland.Pressekontakt:Jenifer CalviPressereferentinDeutsche Wildtier StiftungLucy-Borchardt-Straße 2+4940970786914j.calvi@DeutscheWildtierStiftung.deOriginal-Content von: Deutsche Wildtier Stiftung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/37587/40000145