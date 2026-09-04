BERLIN (ots) -Wavytalk, die Beauty-Tech-Marke, die individuelle Selbstentfaltung in den Mittelpunkt stellt, hat heute auf der IFA 2026 offiziell die Dampf-Thermobürste SteamLift Pro vorgestellt und gleichzeitig den Vorverkauf für das neue Styling-Tool in Europa gestartet.Steamlift Pro: Dampftechnologie triLt auf Blowout-BürsteMit dem Steamlift Pro bringt Wavytalk seine Dampftechnologie in die Welt der Blowouts. Das intuitive Styling-Tool kombiniert ultrafeinen Dampf, individuell einstellbare Temperaturstufen und ein Multi-Borsten-Design.Das Herzstück ist Wavytalks markeneigene STEAMIQ Technologie, die ultrafeinen Dampf freisetzt und dem Haar während des Stylings kontrolliert Feuchtigkeit zuführt. Der leichte Dampf hilft dabei, das Haar geschmeidiger zu machen, ohne es nass zu hinterlassen. Gleichzeitig unterstützt die Negativ-Ionen-Technologie dabei, die Haaroberfläche zu glätten, statische Aufladung zu reduzieren und Frizz unter Kontrolle zu halten - selbst bei hoher Luftfeuchtigkeit.Laut internen Tests von Wavytalk sorgt der Steamlift Pro für eine 44 % bessere Feuchtigkeitsspeicherung und 6,8-mal mehr Glanz und lässt das Haar nach dem Styling glatter, gesünder und gepflegter aussehen.*Das dreifache Zahndesign kombiniert 3D-Kammzähne, zweireihige Kämme und DuPont-Borsten, um das Haar mit weniger Ziepen zu entwirren, zu glätten und zu führen. Der 1,6-Zoll-Bürstenkörper sorgt für Volumen am Ansatz, sanfte Schwünge und ein glänzendes Finish und eignet sich besonders für längeres, trockenes, frizziges oder coloriertes Haar.Weitere Features sind individuell einstellbare Temperaturstufen für Haartypen von 1A bis 4A, eine Anti-Verbrennungs-Spitze, eine automatische Einstellungssperre nach fünf Sekunden, ein Wassertank für eine komplette Styling-Session sowie eine weltweite Spannungsunterstützung von 100-240 V.Während des IFA-Vorverkaufs vom 4. bis 14. September ist der Steamlift Pro mit dem exklusiven Code STEAM38 für nur 79,98 EUR statt 129 EUR erhältlich. Der Rabatt von 38 % gilt ebenfalls für den Steambrush Pro und Steam Sesh.Alle Produkte sind auf wavytalk.com erhältlich.Das komplette Styling-Portfolio auf der IFA 2026Neben dem Steamlift Pro und der Steam Series präsentiert Wavytalk auf der IFA 2026 eine größere Auswahl seiner Styling-Tools. Das Portfolio unterstreicht den Anspruch der Marke, Verbraucherinnen und Verbrauchern mehr Freiheit zu geben, Volumen, Wellen, Locken und präzise Stylings ganz einfach zu Hause zu kreieren.Blowout Boost: Wavytalks Bestseller für Volumen wie aus dem SalonDer Wavytalk Blowout Boost (https://wavytalk.com/en-eu/products/thermal-brush?utm_medium=paid&utm_source=PR&utm_campaign=2026ifa) kombiniert schnelles Dual-PTC-Aufheizen, präzise Temperaturkontrolle und Negativ-Ionen-Technologie. Durch die Kombination von eCizienter Wärme und moderner Technologie zur Haarglättung in einem einfach anzuwendenden Tool wird die Styling-Routine erleichtert und sorgt gleichzeitig für glatte, voluminöse und gepflegte Ergebnisse zu Hause.Power Wave: Definierte Wellen in nur einem DurchgangFür ausdrucksstarke, definierte Wellen kombiniert der Wavytalk Power Wave (https://wavytalk.com/en-eu/products/power-wave-hair-crimping-iron?utm_medium=paid&utm_source=PR&utm_campaign=2026ifa) intelligentes Wärmemanagement mit einem Anti-Verbrennungs-Design, bei dem die beheizten Elemente vollständig umschlossen sind. So lassen sich Wellen in Salonqualität mit mehr Komfort und Kontrolle stylen. Dank der Dual-Voltage- Kompatibilität eignet sich der Power Wave sowohl für das Styling zu Hause als auch auf internationalen Reisen.Cool Curl Pencil: Präzises Styling für kurzes Haar und feine DetailsDer Wavytalk Cool Curl Pencil (https://wavytalk.com/en-eu/products/cool-curl-pencil?utm_medium=paid&utm_source=PR&utm_campaign=2026ifa)kombiniert gezielten kühlenden Luftstrom mit präzisem Styling für mehr Kontrolle bei kleineren Haarpartien. Der 360-Grad-Kühlluftstrom hilft dabei, das Styling direkt nach dem Verlassen der beheizten Platten zu fixieren, während fünf Temperaturstufen auf unterschiedliche Haartypen und Bedürfnisse abgestimmt sind. Das schlanke Design eignet sich ideal zum Glätten, Locken und für präzises Styling an schwer erreichbaren Stellen.Wavytalk auf der IFA 2026 erlebenBesucherinnen und Besucher können die Steam Series, den Blowout Boost, Power Wave sowie das weitere Beauty-Tech-Portfolio von Wavytalk während der gesamten IFA 2026 in Halle 15, Stand 127 erleben.Während der Messe finden Live-Produktdemonstrationen statt, zudem stehen Möglichkeiten für Medieninterviews zur Verfügung.Für den Vorverkauf des Steamlift Pro vom 4. bis 14. September einfach Steamlift Pro auf wavytalk.com aufrufen und beim Checkout den Code STEAM38 eingeben.Über WavytalkWavytalk (https://wavytalk.com/en-eu/pages/ifa-2026)ist eine Beauty-Tech-Marke, die dazu ermutigt, sich jeden Tag neu auszuprobieren - kreativ, selbstbewusst und frei im eigenen Styling.Mit einem Community-basierten Innovationsansatz entwickelt Wavytalk zugängliche, leistungsstarke Beauty-Tools für unterschiedliche Haartypen, Haarstrukturen und Styling-Ziele.Mit mehr als 7 Millionen Kundinnen und Kunden weltweit baut Wavytalk eine globale Community auf, die alltägliches Haarstyling zu müheloser Selbstentfaltung macht.Vom smarten Produktdesign bis hin zum Austausch innerhalb der Community definiert die Marke neu, was Beauty-Tools leisten können und wie sie sich in den Alltag der Verbraucherinnen und Verbraucher integrieren.*Basierend auf internen Tests von Wavytalk. Die Ergebnisse können je nach Haartyp, Haarzustand und Styling-Routine variieren.Pressekontakt:Holiday Luo+86 13534476331holiday@wavytalk.comOriginal-Content von: Harvest Innovation Technology Limited, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182801/6345435