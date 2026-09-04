BERLIN, Sept. 04, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- AlpWalk, eine globale Technologiemarke im Bereich der verkörperten Intelligenz, hat heute bekannt gegeben, dass sie ihr Hüft-Assistenz-Exoskelett AlpWalk S1 auf der IFA Berlin 2026 vom 4. bis 8. September am Stand 306 in Halle H5.2 vorstellen wird.

AlpWalk setzt sich dafür ein, Senioren ein aktives Leben zu ermöglichen und dafür zu sorgen, dass das Alter niemals ein Grund dafür sein muss, die eigene Mobilität einzuschränken.

Bei der Konstruktion des AlpWalk S1 steht die Sicherheit an erster Stelle. Das Gerät verfügt über eine Gelenkwinkelsteuerung mit einer Genauigkeit von 0,1 Grad, eine Trägerkonstruktion aus hochfestem Kohlefaser-Verbundwerkstoff sowie mehrstufige mechanische Sicherheitsanschläge, die dafür sorgen, dass die Gelenke innerhalb eines sicheren Bewegungsbereichs bleiben. Das System kann wahlweise durch einen U-förmigen Airbag zum Schutz vor Stürzen ergänzt werden. Die Hüftgelenkmotoren bieten unterstützendes Drehmoment und reduzieren so den Energieaufwand beim alltäglichen Gehen, Bergaufgehen und Treppensteigen um bis zu 35 %. Dabei bleiben beide Hände frei, was eine natürliche Körperhaltung ermöglicht.

Der Tragekomfort macht den AlpWalk S1 zu einem Begleiter, den Senioren auch über einen längeren Zeitraum bequem tragen können. Das vierdimensionale ergonomische Design zeichnet sich durch längenverstellbare, atmungsaktive Nylongurte, eine Taillenpolsterung aus viskoelastischem Schaumstoff sowie eine an die Körperkontur angepasste Hüftgurtkonstruktion aus. Der ultraleichte, faltbare Rahmen lässt sich in einem 20-Liter-Rucksack verstauen und daher mühelos transportieren.

AlpWalk wurde zudem speziell für die Bewegungsmuster älterer Nutzer optimiert: der proprietäre "Gentle-Pace"-KI-Gangalgorithmus wurde auf der Grundlage eines Datensatzes mit mehr als 10.000 Bewegungsmustern von Senioren trainiert. Dadurch kann er in Echtzeit und mit einer Genauigkeit von 99 % zwischen Gehen, Bergaufgehen, Treppensteigen und Stillstehen unterscheiden und lernt dabei kontinuierlich das individuelle Gangmuster des jeweiligen Trägers.

Ein Akku mit einer Kapazität von 4.600 mAh sorgt für Leistung und Zuverlässigkeit im Alltag. Unter Standardtestbedingungen bietet er eine Laufzeit von bis zu 6 Stunden bzw. eine Reichweite von 20 Kilometern. Er verfügt zudem über eine 65-W-USB-C-Schnellladefunktion sowie ein austauschbares Akkusystem. Die begleitende Smart-Health-Care-App erfasst täglich die Schrittzahl, die zurückgelegte Strecke und die Nutzungsdauer und ermöglicht es Familienmitgliedern, die Aktivitäten ihrer Angehörigen aus der Ferne mitzuverfolgen. Das Gerät verfügt über ein IP54-Rating gegen Staub und Spritzwasser, funktioniert zuverlässig in einem Temperaturbereich von -20 °C bis 50 °C und wurde 10.000 Stunden lang einem strengen Gesamtsystemtest unterzogen.

AlpWalk untersucht darüber hinaus B2B-Anwendungen - darunter passive Exoskelette für die oberen Gliedmaßen, Hebe-Exoskelette sowie agile Exoskelette - in den Bereichen Industrie, Brandbekämpfung, Inspektion und Rettung sowie Logistik.

Über AlpWalk:

AlpWalk vereint ein Forschungsteam mit globaler Perspektive und umfassenden Kompetenzen im Bereich der verkörperten Intelligenz, die sich über die gesamte Prozesskette von der Wahrnehmung bis zur Bewegung erstrecken. Ziel ist es, das Leben der Menschen durch Technologien zu bereichern, die unterstützen, stärken und schützen.

Medienkontakt:

Ansprechpartner: Dennis Bao

E-Mail: marketing@alpwalk.com

Fotos zu dieser Mitteilung finden Sie unter

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b4102a77-15b8-4aa2-8b06-2a04e1199b25

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f71cfe4a-afb2-40e4-81d1-4b5d9e884568