BÖRSE AKTUELL: Kann der NFP-Bericht Wallers Kurswechsel in Richtung einer lockeren Geldpolitik bestätigen?

Die jüngste Handelssitzung an der Wall Street endete mit deutlichen Kursgewinnen. Der wichtigste US-Aktienindex, der S&P 500, stieg um 1,0 - während der Dow Jones um etwa 1,2 - zulegen konnte. Den stärksten Trend zeigte der technologielastige Nasdaq, der ein Plus von 1,4 - verzeichnete.

Auch das Unternehmensnetzwerk von Elon Musk verbuchte spürbare Zugewinne:

Tesla-Aktien legten um knapp 5,5 - zu.

legten um knapp 5,5 - zu. SpaceX verzeichnete ein Plus von nahezu 6,5 %.

verzeichnete ein Plus von nahezu 6,5 %. Weitere Big-Tech-Werte schlossen sich der Rallye an - Microsoft gewann 2,7 - und Meta stieg um 3,0 %.

Positive Impulse prägen auch die Asien-Märkte am Freitag. Vor allem Technologieunternehmen profitieren von sinkenden Erwartungen an eine Leitzinserhöhung der US-Notenbank Federal Reserve im September. Die Zuversicht folgte auf dovish gewertete Aussagen von Fed-Gouverneur Christopher Waller. Die vom Markt eingepreiste Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung fiel daraufhin von circa 63 - auf 50 %.

Asiatischer Index Aktuelle Entwicklung Kospi (Südkorea) +2,5 % Nikkei 225 (Japan) +1,5 % Hang Seng (Hongkong) +2,0 %

Trotz der deutlichen Zugewinne agieren Anleger in Asien weiterhin zurückhaltend und warten auf den anstehenden US-Arbeitsmarktbericht (NFP)...

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