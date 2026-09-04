Bonn (ots) -Interaktive Installation und Veranstaltung mit Annette Frier und Aeham Ahmad rücken Flucht, Heimat und Neubeginn in den Mittelpunkt.Die UNO-Flüchtlingshilfe ist in diesem Jahr Kooperationspartner des Beethovenfest Bonn. Mit einer interaktiven Installation im neuen Festival Salon der Beethovenhalle sowie der Veranstaltung "Lesung mit Musik: In ein neues Zuhause" bringt die Organisation persönliche Geschichten von Flucht, Ankommen und Neubeginn in das Programm des renommierten Musikfestivals.Unter dem Motto "Nach Hause/Daheim" kehrt das Beethovenfest Bonn vom 3. September bis 3. Oktober 2026 nach neunjähriger Sanierung in die Beethovenhalle zurück. Der neu geschaffene Festival Salon versteht sich als offener Begegnungsort, an dem Musik, Kunst und gesellschaftliche Themen miteinander ins Gespräch kommen.Die Installation der UNO-Flüchtlingshilfe lädt Besucherinnen und Besucher ein, sich mit Herkunfts- und Fluchtgeschichten auseinanderzusetzen und der Frage nachzugehen, was "Zuhause" für unterschiedliche Menschen bedeutet. Sie macht sichtbar: Hinter jeder Fluchtgeschichte stehen Menschen mit persönlichen Erinnerungen, Hoffnungen und Erfahrungen.Ein besonderer Höhepunkt der Kooperation ist die Veranstaltung "Lesung mit Musik: In ein neues Zuhause" am 25. September 2026 im Studio der Beethovenhalle. Der palästinensisch-syrische Pianist Aeham Ahmad präsentiert seine sehr persönliche Musik zwischen westlicher Klassik und arabischen Einflüssen und erzählt im Gespräch mit dem Nationalen Direktor der UNO-Flüchtlingshilfe, Mark Ankerstein, von seinem Weg in ein neues Zuhause. Außerdem spricht die Schauspielerin Annette Frier über ihr Engagement als Botschafterin der UNO-Flüchtlingshilfe und liest unter anderem Auszüge aus den Büchern von Aeham Ahmad."Musik und Kultur schaffen Räume für Begegnung. Gemeinsam mit dem Beethovenfest möchten wir Menschen einladen, hinter den Begriff Flucht zu schauen und die Geschichten der Menschen kennenzulernen, die ihre Heimat verlassen mussten. Zuhören und Verstehen sind wichtige Schritte für mehr gesellschaftlichen Zusammenhalt", sagt Mark Ankerstein, Nationaler Direktor der UNO-Flüchtlingshilfe.Die Kooperation zwischen Beethovenfest Bonn und UNO-Flüchtlingshilfe steht im Zeichen von Offenheit, Toleranz und gesellschaftlichem Dialog. Sie zeigt, dass Kultur Menschen verbinden und neue Perspektiven auf eines der prägendsten Themen unserer Zeit eröffnen kann.Die UNO-Flüchtlingshilfe ist der deutsche Partner des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen (UNHCR). Sie mobilisiert Unterstützung für weltweite Hilfseinsätze, fördert Projekte für Geflüchtete in Deutschland und informiert über Flucht und ihre Ursachen.VeranstaltungshinweisLesung mit Musik: "In ein neues Zuhause"Freitag, 25. September 2026, 17 UhrBeethovenhalle Bonn, StudioLivestream: https://ots.de/Hr4SyAAeham Ahmad steht für Interviews zur Verfügung und berichtet über seine musikalische Arbeit und die Einflüsse seiner persönlichen Geschichte von Flucht und Heimat. Bei Interesse wenden Sie sich bitte an die Pressestelle der UNO-Flüchtlingshilfe.Pressekontakt:Marius Tünte, Tel. 0228-90 90 86-47,marius.tuente@uno-fluechtlingshilfe.deOriginal-Content von: UNO-Flüchtlingshilfe e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/63012/6345448