Datum der Anmeldung:
02.09.2026
Aktenzeichen:
B3-98/26
Unternehmen:
Alloheim Senioren-Residenzen SE, Düsseldorf (Nordic Capital); Erwerb der ProCurand Care GmbH, Berlin (ProCurand-Gruppe)
Produktmärkte:
Alten- und Pflegeheime, Betreutes Wohnen, Seniorenresidenzen, Tages- Kurzzeit- und vollstationäre Pflege, ambulante Pflege
02.09.2026
Aktenzeichen:
B3-98/26
Unternehmen:
Alloheim Senioren-Residenzen SE, Düsseldorf (Nordic Capital); Erwerb der ProCurand Care GmbH, Berlin (ProCurand-Gruppe)
Produktmärkte:
Alten- und Pflegeheime, Betreutes Wohnen, Seniorenresidenzen, Tages- Kurzzeit- und vollstationäre Pflege, ambulante Pflege
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