Datum der Anmeldung:
31.08.2026
Aktenzeichen:
B2-47/26
Unternehmen:
U-Power Group S.p.A., Paruzarro (I); Erwerb aller Anteile an der Paul H. Kübler Bekleidungswerk GmbH & Co. KG und an der Kübler GmbH Verwaltungsgesellschaft, beide Plüderhausen
Produktmärkte:
Arbeitsbekleidung, Schutzbekleidung
31.08.2026
Aktenzeichen:
B2-47/26
Unternehmen:
U-Power Group S.p.A., Paruzarro (I); Erwerb aller Anteile an der Paul H. Kübler Bekleidungswerk GmbH & Co. KG und an der Kübler GmbH Verwaltungsgesellschaft, beide Plüderhausen
Produktmärkte:
Arbeitsbekleidung, Schutzbekleidung
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