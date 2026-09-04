Datum der Anmeldung:
28.08.2026
Aktenzeichen:
B1-122/26
Unternehmen:
Net Zero Properties S.à r.I., Luxemburg; Mittelbarer Erwerb von Anteilen an und Alleinkontrolle über die Polarlicht 1 UG & Co. KG, Frankfurt am Main, und Polarlicht 2 UG & Co. KG, Eschborn
Produktmärkte:
Wohnimmobilien
28.08.2026
Aktenzeichen:
B1-122/26
Unternehmen:
Net Zero Properties S.à r.I., Luxemburg; Mittelbarer Erwerb von Anteilen an und Alleinkontrolle über die Polarlicht 1 UG & Co. KG, Frankfurt am Main, und Polarlicht 2 UG & Co. KG, Eschborn
Produktmärkte:
Wohnimmobilien
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