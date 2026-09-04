Datum der Anmeldung:
28.08.2026
Aktenzeichen:
B11-86/26
Unternehmen:
Hensoldt Sensors GmbH, Taufkirchen, Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG, München, PLATH GmbH & Co. KG, Hamburg und General Dynamics European Land Systems-Bridge Systems GmbH, Kaiserslautern; Gründung des Gemeinschaftsunternehmens IGEL GbR
Produktmärkte:
Verteidigungselektronik
28.08.2026
Aktenzeichen:
B11-86/26
Unternehmen:
Hensoldt Sensors GmbH, Taufkirchen, Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG, München, PLATH GmbH & Co. KG, Hamburg und General Dynamics European Land Systems-Bridge Systems GmbH, Kaiserslautern; Gründung des Gemeinschaftsunternehmens IGEL GbR
Produktmärkte:
Verteidigungselektronik
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