Datum der Anmeldung:
28.08.2026
Aktenzeichen:
B1-123/26
Unternehmen:
Mubadala Investment Company PJSC, Abu Dhabi (VAE); Indirekter Erwerb von 8 % der Anteile an Intertek Group plc, London (Vereinigtes Königreich)
Produktmärkte:
Qualitätssicherungs- Test- Inspektions- und Zertifizierungsdienstleistungen
28.08.2026
Aktenzeichen:
B1-123/26
Unternehmen:
Mubadala Investment Company PJSC, Abu Dhabi (VAE); Indirekter Erwerb von 8 % der Anteile an Intertek Group plc, London (Vereinigtes Königreich)
Produktmärkte:
Qualitätssicherungs- Test- Inspektions- und Zertifizierungsdienstleistungen
© 2026 Bundeskartellamt