Bad Oldesloe (ots) -Die Kreisverwaltung Stormarn öffnet ihre Türen: Am Samstag, 12. September 2026, findet von 11:00 bis 16:00 Uhr erstmals der Karrieretag der Kreisverwaltung Stormarn statt. Unter dem Motto "Arbeiten beim Kreis Stormarn - Mehr als ein Beruf" erhalten Interessierte einen umfassenden Einblick in die vielfältigen Berufsfelder, modernen Arbeitsbedingungen und Entwicklungsmöglichkeiten innerhalb der Kreisverwaltung.Der Karrieretag richtet sich insbesondere an Berufseinsteigerinnen und Berufseinsteiger, Fachkräfte, Quereinsteigende sowie alle Interessierten und Familien. Selbstverständlich sind auch Schülerinnen, Schüler und Studierende herzlich willkommen.Ziel der Veranstaltung ist es, die Kreisverwaltung als moderne, familienfreundliche und zukunftsorientierte Arbeitgeberin vorzustellen und mit den Menschen ins Gespräch zu kommen, die sich für eine berufliche Zukunft im öffentlichen Dienst interessieren."Die Kreisverwaltung Stormarn bietet weit mehr als einen sicheren Arbeitsplatz. Unsere Mitarbeitenden gestalten das Leben im Kreis aktiv mit und übernehmen Verantwortung für die Menschen in unserer Region. Mit unserem ersten Karrieretag möchten wir zeigen, wie vielfältig, sinnstiftend und zukunftsorientiert die Arbeit bei uns ist. Wir freuen uns darauf, viele Interessierte persönlich kennenzulernen", sagt Landrat Dr. Henning Görtz.Von 11:00 bis 16:00 Uhr erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Programm mit zahlreichen Informations- und Mitmachangeboten. Neben der Möglichkeit, mit Mitarbeitenden und Führungskräften ins Gespräch zu kommen und verschiedene Arbeitsbereiche kennenzulernen, stehen folgende Programmpunkte auf dem Plan:- Darstellung der in der Kreisverwaltung vertretenen verschiedenen Berufsfelder u.a. aus den Bereichen Verwaltung, Technik, Soziale Arbeit, Archiv, Kultur etc.- Vorstellung der verschiedenen Möglichkeiten in Berufsausbildung und Studium- öffentliche Einbürgerungsfeier um 12:00 Uhr,- Präsentationen zur Digitalisierung der Arbeitsabläufe in der Kreisverwaltung- Ausstellung von Fahrzeugen des Katastrophenschutzes,- Informationen zur privaten Krisenvorsorge,- Vorstellung des Rettungsdienstes Stormarn als Arbeitgeber mit Informationen zu Ausbildungs- und Karrieremöglichkeiten,- gastronomisches Angebot mit Foodtrucks.Der Karrieretag bietet die Gelegenheit, die Kreisverwaltung aus nächster Nähe kennenzulernen, Fragen zu Ausbildung, Studium und Karriere zu stellen und einen Eindruck von den vielfältigen Aufgaben im öffentlichen Dienst zu gewinnen.Pressekontakt:Kreis StormarnFachbereich Soziales und GesundheitStabsstelle Sozial- und GesundheitsplanungChristiane ClobesMommsenstraße 13, 23843 Bad OldesloeTel.: 04531 / 160-1842c.clobes@kreis-stormarn.deOriginal-Content von: Kreis Stormarn, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183259/6345453