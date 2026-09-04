Siemens Energy (SE) profitiert weiterhin von einer starken Nachfrage in den Bereichen Gasturbinen, Netze und Energieinfrastruktur, was robustes Wachstum und Margen unterstützt. Allerdings spiegelt sich ein Großteil dieser Stärke bereits in den Markterwartungen wider. Die geplante Abspaltung der Transformation der Industrie könnte das Portfolio vereinfachen, jedoch bleiben wichtige Details offen, und wir sehen nur begrenzte Auswirkungen auf die Investmentthese, angesichts der bereits starken finanziellen Position von SE. Trotz der über 20%igen Korrektur des Aktienkurses bleibt die Bewertung mit etwa 21x EV/EBIT 2026E anspruchsvoll und geht weiterhin von einem ungewöhnlich langen Superzyklus der Energieinvestitionen aus. Daher bestätigen wir unser SELL-Rating mit einem Kursziel von 100,00 EUR. Am 15. September wird SE an unserer Online-Konferenz "Future of Energy" teilnehmen, um die Faktoren zu erörtern, die die nächste Phase des Energiemarktes gestalten. Registrieren Sie sich hier kostenlos: https://research-hub.de/conference/the-future-of-energy. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/siemens-energy-ag
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