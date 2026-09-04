Münchener Rück (MUV2): Rückversicherer im Bullenmodus!

Schlüsselmarke im Visier!

Rückblick

Nach dem Erreichen von Höchstständen oberhalb von 570 EUR im Frühjahr korrigierte die Aktie des Rückversicherers spürbar und bildete im Bereich von 440 EUR einen Boden aus. Von dort aus setzten die Bullen zu einer dynamischen Erholung an. Im August folgte eine gesunde Konsolidierung.

Münchener Rück-Aktie: Chart vom 03.09.2026, Kürzel: MUV2, Kurs: 529.30 EUR, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Gestern starteten die Bullen den Angriff auf die horizontale Widerstandszone bei 529 EUR. Gelingt der Aktie ein nachhaltiger Ausbruch auf Schlusskursbasis über diese Marke (getrieben durch hohes Handelsvolumen), würde ein neues prozyklisches Kaufsignal aktiviert werden. Das Re-Test-Ziel dieser Aufwärtsbewegung liegt in Richtung des vorherigen Allzeithochs im Bereich von 570 EUR.

Mögliches bärisches Szenario

Nach unten hin wird das Szenario durch die gleitenden Durchschnitte EMA 20/50 abgesichert. Ein nachhaltiges Rutschen unter diese würde das Ausbruchsszenario entkräften. Die Juli/August-Tiefststände bei rund 495 EUR wären die nächste charttechnische Anlaufstation.

Meinung

Die Münchener Rück präsentiert sich operativ äußerst robust. Im ersten Halbjahr erzielte der Rückversicherer einen Gewinn von rund 3,9 Milliarden Euro, womit das angepeilte Jahresziel von 6,3 Milliarden Euro für das Gesamtjahr voll auf Kurs liegt. Höhere Zinsen stützen weiterhin die Erträge aus den Kapitalanlagen. Zudem profitiert das Unternehmen von einer im Branchenvergleich moderaten Schadenbelastung durch Naturkatastrophen im bisherigen Jahresverlauf. Mit einem geschätzten KGV von rund 10 und einer attraktiven Dividendenrendite von deutlich über 4,5 % gehört die Aktie fundamental weiterhin zu den stabilen Werten im DAX.

Quellennachweise, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 65.77 Mrd. EUR

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 118.07 Mio. EUR

Meine Meinung zur Münchener Rück ist bullisch

Quellennachweis: Berichterstattung von Nachrichtenagenturen, Finanzportalen und offiziellen Pressemitteilungen des Unternehmens

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 04.09.2026

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Für den Finanzinformationsdienst, der vom sog "Journalistenprivileg" nach Art. 20 Abs. 3 UAbs. 4 Gebrauch macht, gelten zusätzlich die Vorgaben des Pressekodex des Deutschen Presserats und die Journalistischen Verhaltensgrundsätzen und Empfehlungen des Deutschen Presserats zur Wirtschafts- und Finanzmarktberichterstattung. Auch danach sind Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt ein Interessenskonflikt vor, weil der Ersteller dieser Anlageempfehlung Positionen in MUV2 hält. Dadurch unterliegen wir bei dieser Empfehlung einem Interessenkonflikt zwischen unserem Anspruch, einer unvoreingenommenen Empfehlung zu veröffentlichen, und der Möglichkeit von einer durch die Publikation resultierenden Kursentwicklung zu profitieren.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.