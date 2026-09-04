Föhren (ots) -Die vorübergehende Einschränkung des Zugangs zu bestimmten KI-Diensten durch Anthropic hat vielen Unternehmen vor Augen geführt, wie abhängig sie inzwischen von wenigen internationalen Technologieanbietern geworden sind. Was zunächst wie ein technisches Detail wirkt, kann im Ernstfall ganze Geschäftsprozesse betreffen - von Kundenservice und Softwareentwicklung bis hin zu internen Wissenssystemen."Anthropic ist nur ein Beispiel. Die eigentliche Botschaft lautet: "Wer sein Geschäftsmodell von einem einzigen Anbieter abhängig macht, gibt einen Teil seiner unternehmerischen Kontrolle ab", sagt Carsten Simons, Geschäftsführer der LivEye GmbH. Hier erfahren Sie, welche Risiken die Abhängigkeit von internationalen Anbietern mit sich bringt, wie Unternehmen europäische Alternativen bewerten sollten und warum technologische Souveränität zum neuen Wettbewerbsfaktor werden könnte.Abhängigkeit von einzelnen Anbietern wird zum GeschäftsrisikoInternationale KI-Anbieter treiben Innovationen voran und bieten leistungsfähige Lösungen. Problematisch wird es jedoch, wenn Unternehmen zentrale Geschäftsprozesse vollständig auf einen Anbieter ausrichten. Dann entsteht eine Abhängigkeit, die weit über die Nutzung einer Software hinausgeht.Ein Beispiel ist der Kundenservice: Basieren Wissensdatenbanken, automatisierte Antworten oder interne Prozesse vollständig auf einem KI-Modell, können Preisänderungen, eingeschränkte Funktionen oder ein temporärer Ausfall des Anbieters den gesamten Ablauf beeinträchtigen. Während Unternehmen bei Maschinen selbstverständlich auf Ersatzteile und alternative Lieferanten setzen, fehlt eine vergleichbare Absicherung bei digitalen Plattformen häufig noch. Gerade im KI-Bereich wird diese Abhängigkeit zunehmend zum unternehmerischen Risiko.Technologische Souveränität schafft HandlungsspielraumFür Unternehmen und Betreiber kritischer Infrastrukturen reicht es nicht aus, dass eine Lösung heute funktioniert. Entscheidend ist, ob sie auch morgen noch zuverlässig verfügbar bleibt.Dafür braucht es transparente Datenflüsse, belastbare Verträge sowie technisch umsetzbare Ausweichmöglichkeiten. Technologische Souveränität bedeutet dabei nicht, alles selbst zu entwickeln. Vielmehr geht es darum, die Kontrolle über Daten, Zugänge, Betrieb und Alternativen zu behalten.Gleichzeitig wächst Europas Abhängigkeit von außereuropäischen KI-Anbietern. Leistungsfähige Modelle und Rechenkapazitäten sind hier bislang nur begrenzt verfügbar. Dadurch wird technologische Unabhängigkeit zunehmend zu einer strategischen Herausforderung - insbesondere für Unternehmen, die auf KI-gestützte Prozesse angewiesen sind.Gerade in sicherheitskritischen Anwendungen zeigt sich, wie wichtig diese Unabhängigkeit ist. Unternehmen, die KI beispielsweise für die mobile Videoüberwachung oder den Schutz kritischer Infrastrukturen einsetzen, müssen sich darauf verlassen können, dass Systeme dauerhaft verfügbar bleiben und sensible Daten kontrollierbar sind. Ausfälle oder kurzfristige Einschränkungen können hier unmittelbare Auswirkungen auf den Betrieb haben.Bereits bei der Auswahl die Wechselbarkeit mitdenkenViele Unternehmen konzentrieren sich zunächst auf die Wahl des passenden KI-Anbieters. Tatsächlich beginnt der Prozess jedoch deutlich früher: Die eigenen Daten müssen strukturiert, klassifiziert und rechtlich bewertet werden. Erst dann lässt sich beurteilen, welche Informationen überhaupt mit welchem Anbieter verarbeitet werden dürfen.Ebenso wichtig ist eine Architektur, die einen späteren Anbieterwechsel ermöglicht. Wer seine Anwendungen vollständig auf ein einzelnes Modell ausrichtet, baut die Abhängigkeit selbst auf.Darüber hinaus sollte jede KI-Anwendung einen messbaren Nutzen im Arbeitsalltag bringen; etwa indem sie Zeit spart, Fehler reduziert, Mitarbeitende entlastet oder Entscheidungen verbessert. Entscheidend ist nicht die überzeugendste Demo, sondern der Mehrwert im operativen Betrieb.Europas Wettbewerbsfähigkeit stärkenIn der Debatte um europäische KI geht es häufig um Datenschutz und Regulierung. Für eine langfristige technologische Souveränität reicht das jedoch nicht aus. Ebenso wichtig sind leistungsfähige Rechenzentren, moderne KI-Modelle, qualifizierte Fachkräfte, Investitionen und innovationsfreundliche Rahmenbedingungen.Bleibt Europa bei diesen Faktoren zurück, droht die Entwicklung leistungsfähiger KI dauerhaft außerhalb Europas stattzufinden. Europäische Unternehmen wären dann vor allem Nutzer ausländischer Technologien, anstatt selbst an ihrer Entwicklung und wirtschaftlichen Nutzung zu partizipieren.Technologische Souveränität wird zum WettbewerbsfaktorVor allem in Industrie, Energie, Logistik, Gesundheitswesen sowie im Sicherheitsbereich wird die Fähigkeit, digitale Abhängigkeiten zu begrenzen, zunehmend zum Wettbewerbsvorteil. Unternehmen sollten deshalb frühzeitig prüfen, ob sich Anbieter wechseln lassen, der Zugriff auf die eigenen Daten jederzeit gewährleistet ist und kritische Prozesse auch bei Ausfällen oder geänderten Rahmenbedingungen weiterlaufen können.Technologische Souveränität bedeutet dabei nicht, internationale Anbieter grundsätzlich abzulehnen. Vielmehr geht es darum, Wahlfreiheit zu schaffen und Abhängigkeiten gezielt zu reduzieren. Wer mehrere Optionen offen hält, seine Daten sauber vorbereitet und auf flexible Systemarchitekturen setzt, stärkt die eigene Handlungsfähigkeit.Der Fall Anthropic zeigt deshalb vor allem eines: Nicht ein einzelner Anbieter ist das eigentliche Problem, sondern die wachsende Abhängigkeit von Technologien, auf die Unternehmen im Ernstfall keinen Einfluss haben. Die Antwort darauf lautet nicht weniger Technologie, sondern mehr Kontrolle über die Technologien, die für den eigenen Geschäftserfolg entscheidend sind.Über LivEyeDie LivEye GmbH bietet seit 2018 mobile Videoüberwachungssysteme in ganz Europa. Das Full-Service-Konzept mit moderner Kameratechnik, KI-gestützter Anomalieerkennung und 24/7-Leitstelle richtet sich an Kunden vom Gewerbebetrieb bis zum Kraftwerk. Mit über 2.800 Systemen und rund 160 Mitarbeitenden ist LivEye der führende Anbieter mobiler Videoüberwachung in Europa. Weitere Infos liefern www.liveye.com und www.nstr.security.Pressekontakt:Carsten SimonsLivEye GmbHEuropa-Allee 56bD-54343 Föhren bei Trierpresse@liveye.comOriginal-Content von: LivEye GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/170731/6345470