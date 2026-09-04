Munsbach (www.anleihencheck.de) - 99 Prozent - so sicher ist der Markt, dass die Europäische Zentralbank (EZB) am 10. September den Einlagensatz auf 2,50 Prozent anheben wird, so die Experten von ETHENEA.Laut Jörg Held, Head of Portfolio Management bei ETHENEA Independent Investors S.A., habe Christine Lagarde ihre Lieblingsformel "datenabhängig, ohne Vorfestlegung" offenbar selbst entsorgt. "Die Falken im Rat waren in den letzten Wochen lauter als je zuvor", laute seine Beobachtung. Für Dezember würden Marktteilnehmer mit einer Wahrscheinlichkeit von rund 30 Prozent für einen weiteren Schritt rechnen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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