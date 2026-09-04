Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Die irische Finanzierungstochter der grenke AG, grenke Finance Plc, hat eine neue Unternehmensanleihe (ISIN XS3485481XXX/ WKN A4EZZV) mit einem Volumen von bis zu 300 Millionen Euro aufgelegt, so die Börse Stuttgart.Die Anleihe biete einen festen Jahreszinssatz von 4,625%, der einmal jährlich ausgezahlt werde. Die erste Zinszahlung erfolge am 7. Oktober 2027, das Laufzeitende sei der 7. Oktober 2031. Die Anleihe sei ab einem Mindestbetrag von 1.000 Euro erhältlich. Der aktuelle Kurs liege bei rund 99,30% (Stand: 02.09.2026), die Rendite bis zur Fälligkeit betrage aktuell etwa 4,78%. S&P bewerte die grenke AG mit einem Investment-Grade-Rating von BBB bei negativem Ausblick, Fitch vergebe ebenfalls ein BBB-Rating mit stabilem Ausblick. (Bonds weekly Ausgabe vom 03.09.2026) (04.09.2026/alc/n/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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