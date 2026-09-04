Frankfurt (www.anleihencheck.de) - An den Finanzmärkten bleibt das Umfeld angesichts des scheinbar unlösbaren Iran-Konflikts und hoher und weiter steigender Energiepreise schwierig, so die Analysten der Helaba.Auch die Spannungen zwischen Russland und Europa sprächen derzeit für eine eher getrübte Stimmungslage. Die Kurse am Aktienmarkt und am Rentenmarkt seien dennoch zeitweise gestiegen. Für Unterstützung hätten nachlassende Zinserhöhungserwartungen bezüglich der US-Notenbank gesorgt, nachdem Fed-Vertreter mit Blick auf die FOMC-Sitzung in knapp zwei Wochen Geduld angemahnt hätten. Heute stehe der Arbeitsmarktbericht in den USA im Mittelpunkt des Interesses. Könne er die Zinsfantasie wieder anfachen oder nicht? ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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