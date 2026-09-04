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Börse Hannover: Rebalancing des Global Challenges Index und NISAX



04.09.2026 / 10:00 CET/CEST

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PRESSEMITTEILUNG



Börse Hannover: Rebalancing des Global Challenges Index und NISAX Zusammensetzung des Global Challenges Index bleibt unverändert

Ottobock neu im NISAX Hannover, 04. September 2026 - Der Global Challenges Index (GCX), Nachhaltigkeitsindex der Börse Hannover, bleibt in seiner Zusammensetzung unverändert. Dies ergab die Auswertung im Rahmen des halbjährlichen Rebalancings, welches zum Stichtag 18. September 2026 durchgeführt wird.

"Alle Unternehmen in unserem Index erfüllen weiterhin die strengen Voraussetzungen der Nachhaltigkeit, sodass kein Anlass zu einem Tausch der Werte besteht. Wir freuen uns sehr, dass sich die hohe Qualität der Index-Unternehmen auch in der außerordentlich starken Performance des GCX widerspiegelt und blicken zuversichtlich auf die weitere Entwicklung", sagt Hendrik Janssen, Geschäftsführer der Börse Hannover und Vorstandsmitglied der BÖAG Börsen AG.



Starke Performance des GCX

Mit einem Plus von 444 Prozent erreichte der GCX im August seinen höchsten Stand seit seiner Auflage im Jahr 2007 und übertraf damit im gleichen Zeitraum die Performance von DAX und EuroStoxx 50. Seit Jahresbeginn verzeichnet der GCX eine Wertentwicklung von 30 Prozent. Auch die im März aufgenommenen Unternehmen Vestas Wind Systems A/S (WKN: A3CMNS) und SmurfitWestrock PLC (WKN: A40C7D) haben sich in den sechs Monaten mit einer Performance von 40 und 24 Prozent jeweils überdurchschnittlich entwickelt.



"Wir befinden uns in herausfordernden Zeiten, die durch weltpolitische Krisen und explodierende Energiepreise geprägt sind und wirtschaftliche Themen in den Vordergrund gestellt haben. Gleichzeitig erkennen wir unter anderem durch die kürzlichen Rekordtemperaturen und deren Folgen die nach wie vor große Bedeutung von Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Nachhaltige Investments sind Investments in unsere Zukunft. Der GCX zeigt, dass Nachhaltigkeit auch mit einer hohen Rendite für Anleger verbunden sein kann", ergänzt Janssen weiter.



Das nächste Rebalancing des GCX findet im März 2027 statt.



NISAX gewinnt Ottobock

Zeitglich zum GCX wurde auch das Rebalancing des Niedersächsischen Aktienindex (NISAX) durchgeführt. Der NISAX bildet die Entwicklung der größten, börsennotierten Unternehmen ab, die ihren Hauptsitz im Land Niedersachsen haben. Neben Großunternehmen wie Volkswagen, Salzgitter und Talanx, sind auch kleinere Unternehmen wie Berentzen, Viscom und Einbecker Brauhaus enthalten. Neu in den Index aufgenommen wurde die Ottobock SE (WKN: BCK222) mit Sitz in Duderstadt, die im Oktober 2025 den Weg an die Börse beschritten hat. Der NISAX umfasst jetzt 21 Aktien.



Hinweise für Redakteure

Die aktuelle Zusammensetzung des GCX finden Sie unter: https://www.boerse-hannover.de/nachhaltigkeit/gcx/gcx-einzelwerte/

Das aktuelle GCX-Factbook finden Sie unter: https://www.boerse-hannover.de/nachhaltigkeit/gcx/

Informationen zum GCX Paris Aligned finden Sie unter: https://www.boerse-hannover.de/nachhaltigkeit/gcxpa/



Zum Auswahlprozess der GCX-Unternehmen:

Die Unternehmen des GCX werden anhand ihrer Nachhaltigkeits-Performance, u. a. anhand des von ISS STOXX Sustainability zur Verfügung gestellten Corporate Ratings, den umfassenden Ausschlusskriterien und ihres Beitrags zur Erreichung der UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung bewertet, welcher durch das SDG Solutions Assessment ermittelt wird. Begleitet wird dieser Auswahlprozess von einem unabhängigen Experten-Beirat. Die Auswahlkriterien des Nachhaltigkeitsindex werden zudem kontinuierlich an aktuelle internationale Richtlinien und Standards angepasst. Lizenznehmern wird so ermöglicht, die hohen Anforderungen von Institutionen, wie z. B. Forum Nachhaltige Geldanlagen (FNG) und dem österreichischen Umweltzeichen (UZ49), zu erfüllen.



Über die Börse Hannover

Die Börse Hannover gehört neben der Börse Hamburg und der Börse Düsseldorf zu den drei Wertpapierbörsen unter der Trägergesellschaft der BÖAG Börsen AG. Als serviceorientierter Handelsplatz bietet sie Anlegern attraktive Konditionen.

Ein besonderer Schwerpunkt der Börse Hannover liegt in der Initiierung von nachhaltigen Indizes, zu denen der Global Challenges Index (GCX), der Global Ethical Values Index (GEVX) sowie der GCX Paris Aligned gehören (GCX PA). Das Index-Spektrum wird ergänzt durch den Global Challenges Corporates (GCC), ein Korb nachhaltiger Anleihe-Emittenten, die nach den gleichen Kriterien des GCX selektiert werden. Mit dem Regionalindex NISAX bildet die Börse Hannover zudem die Entwicklung der aktuell 21 wichtigsten börsennotierten Unternehmen in Niedersachsen ab.

Weitere Informationen unter: www.boerse-hannover.de und www.boersenag.de



Über ISS STOXX Sustainability

ISS STOXX Sustainability ermöglicht es Anlegern, verantwortungsbewusste Anlagepolitiken und -praktiken zu entwickeln und zu integrieren, sich mit Fragen der nachhaltigen Geldanlage auseinanderzusetzen und die Praktiken von Portfoliounternehmen mithilfe von Screening-Lösungen zu überwachen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Daten, Analysen und Beratungsdienstleistungen an, um Finanzmarktteilnehmern dabei zu helfen, nachhaltigkeitsbezogene Risiken in allen Anlageklassen zu verstehen, zu messen und darauf zu reagieren. Zu den Lösungen gehören außerdem Unternehmens- und Länderanalysen sowie Ratings, mit denen Kunden potenzielle wesentliche Nachhaltigkeitsrisiken und -chancen identifizieren können. Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.iss-stoxx.com/sustainability/



Pressekontakt

BÖAG Börsen AG

Börsen Düsseldorf, Hamburg und Hannover

Sabrina Otto

Tel: +49 (0)511 - 12 35 64 - 0

E-Mail: presse@boersenag.de

Internet: www.boersenag.de



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