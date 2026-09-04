DAX Prognose für Freitag, 04.09.26 - Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse

Der DAX ist gestern Morgen bei 25.889 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Am Vormittag bewegte sich der Index zunächst seitwärts weiter. Die Aufwärtsbewegung, die sich eingestellt hat, wurde abverkauft, der DAX setze moderat zurück. Gegen Mittag wurde das Tagestief formatiert. Dieses Kursniveau brachte neue Käufer in den Markt, die den DAX bis an und über die 26.000 Punkte-Marke geschoben haben. Der DAX konnte einen Xetra Schluss über dieser Marke formatieren. Nachbörslich legten die Notierungen moderat zu. Der DAX ging bei 26.045 Punkten aus dem Tageshandel.

- DAX (Kassa) WKN: 846900 - ISIN: DE0008469XXX - Ticker: DAX - CFD: DE40.cash

?? 3 Key Takeaways

Rückkehr über die 26.000er-Marke: Der DAX hat sich nach einem mittäglichen Rücksetzer stabilisiert und konnte mit einem Xetra-Schlusskurs von 26.045 Punkten die psychologisch wichtige Hürde von 26.000 Punkten zurückerobern.

Der DAX hat sich nach einem mittäglichen Rücksetzer stabilisiert und konnte mit einem Xetra-Schlusskurs von die psychologisch wichtige Hürde von 26.000 Punkten zurückerobern. Technisches Chartbild hellt sich auf: Im 1-Stunden-Chart konnte der Index sowohl die SMA50 als auch die SMA20 (26.008 Punkte) nach oben durchbrechen. Solange der DAX per Stundenschluss über der SMA20 verweilt, bleibt der Weg in Richtung der SMA200 ( 26.190 Punkte ) geebnet.

Im 1-Stunden-Chart konnte der Index sowohl die SMA50 als auch die nach oben durchbrechen. Solange der DAX per Stundenschluss über der SMA20 verweilt, bleibt der Weg in Richtung der SMA200 ( ) geebnet. Tages-Prognose - Handelsspanne: Für den heutigen Handelstag (04.09.2026) wird ein seitwärts bis aufwärts gerichteter Markt erwartet (55 - Bull- - 45 - Bear-Wahrscheinlichkeit) mit einer prognostizierten Tagesrange zwischen 25.767 und 26.238 Punkten.

DAX Prognose heute (04.09.2026): DAX aktuell wieder über der 26.000-Punkte-Marke

In unserer heutigen DAX Prognose blicken wir auf den Handelstag vom Freitag, den 04.09.2026. Der deutsche Leitindex zeigt sich DAX aktuell wieder erholt, nachdem am Vortag nach einem temporären Rücksetzer die Marke von 26.000 Punkten zurückerobert werden konnte.

Rückblick: So entwickelte sich der DAX gestern

Der DAX aktuell startete gestern Morgen bei 25.889 Punkten in den vorbörslichen Handel. Am Vormittag bewegte sich der Index zunächst seitwärts. Eine erste Aufwärtsbewegung wurde zügig abverkauft, woraufhin der DAX moderat zurücksetzte und gegen Mittag sein Tagestief ausbildete.

Dieses Tief lockte neue Käufer in den Markt, die den Index dynamisch über die psychologisch wichtige 26.000-Punkte-Marke schoben. Der DAX konnte schließlich einen Xetra-Schlusskurs oberhalb dieser Hürde etablieren. Nachbörslich legten die Notierungen weiter zu, sodass der DAX bei 26.045 Punkten aus dem Handelsgeschehen ging.

Gewinner und Verlierer im DAX (03.09.2026)

Zum Xetra-Schluss notierten gestern 23 Aktien im Plus, während 17 Werte Abgaben verzeichneten:

Top-Performer: Volkswagen VZ (+3,18 %) Commerzbank (+3,03 %) Hochtief (+2,71 %)

Flop-Performer: Rheinmetall (-2,14 %) Fresenius Medical Care (-1,73 %) Merck (-1,38 %)...



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