Ein Kursplus von über +7% haben VW-Aktionäre schon lange nicht mehr gesehen. So geschehen am gestrigen Donnerstag. Und auch am Freitagmorgen startet die Volkswagen-Aktie freundlich in den Tag. Können sich Anleger angesichts des genehmigten Sanierungsplans jetzt auf ein großes Comeback der VW-Aktie freuen oder wird es mal wieder nur ein Strohfeuer bleiben? Das ging schnell h muss zugeben, dass ich von der Geschwindigkeit der Entscheidung überrascht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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