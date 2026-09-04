Köln (ots) -Canada Life Assurance Europe plc verstärkt ihre Vertriebsführung in Deutschland: Zum 1. Oktober 2026 übernimmt Maik Braun (51) die Position des Director Sales und unterstützt damit den weiteren Wachstumskurs des Unternehmens im deutschen Markt.In seiner neuen Funktion berichtet er direkt an Dr. Frederick Krummet, Chief Distribution Officer. Mit der Personalie setzt Canada Life ihren strategischen Wachstumskurs im deutschen Markt fort und richtet den Fokus noch stärker auf moderne Vertriebsstrukturen, Digitalisierung und eine partnerschaftliche Zusammenarbeit.Maik Braun bringt mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Versicherungsbranche mit. Im Laufe seiner Karriere bei Allianz in München hatte er verschiedene Führungspositionen in den Bereichen Vertrieb, Marktmanagement, Operations und digitale Vertriebssteuerung inne. Zuletzt verantwortete er als Leiter Vertrieb "Concept & Digital" unter anderem die Zusammenarbeit mit Vertriebspartnern, Maklerpools, Mehrfachagenten und InsurTechs. Zu seinen Schwerpunkten zählen Vertriebssteuerung, Transformation und Digitalisierung.Mit Maik Braun gewinnt Canada Life einen erfahrenen Vertriebsmanager mit umfassender Transformationskompetenz für die nächste Entwicklungsphase im deutschen Markt. Im Mittelpunkt stehen dabei der weitere Ausbau effizienter digitaler Prozesse, eine engere Verzahnung von Vertrieb und Service sowie die Weiterentwicklung partnerorientierter Lösungen für Makler und Kunden."Mit Maik Braun gewinnen wir eine sehr erfahrene Führungspersönlichkeit mit fundierter Expertise in Vertrieb und Transformation", sagt Dr. Frederick Krummet, Chief Distribution Officer bei Canada Life. "Er kennt die Anforderungen an moderne Vertriebsorganisationen und bringt klare Vorstellungen davon mit, wie wir unsere Geschäftspartner noch besser unterstützen und die Zusammenarbeit mit ihnen weiter vertiefen können. Gemeinsam wollen wir die Weiterentwicklung unseres Vertriebs aktiv gestalten und unsere Marktposition weiter ausbauen."Die deutsche Versicherungsbranche befindet sich in einem tiefgreifenden Wandel. Digitalisierung, Automatisierung und steigende regulatorische Anforderungen verändern die Rahmenbedingungen für Versicherer und Vertriebspartner gleichermaßen. Zugleich gewinnen Kundenorientierung, effiziente Prozesse und hybride Beratungsmodelle weiter an Bedeutung. Canada Life sieht darin erhebliche Chancen, ihre Position als innovativer und partnerschaftlich ausgerichteter Versicherer weiter zu stärken."Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe bei Canada Life und darauf, gemeinsam mit Frederick Krummet und dem gesamten Team die Vertriebsorganisation weiterzuentwickeln", so Maik Braun. "Besonders reizt mich die Möglichkeit, die Zusammenarbeit mit unseren Geschäftspartnern weiter auszubauen und gemeinsam innovative Lösungen für nachhaltiges Wachstum zu entwickeln. Canada Life vereint für mich Innovationskraft, eine enge Zusammenarbeit mit ihren Vertriebspartnern und klare Wachstumsambitionen - eine starke Grundlage für die weitere Entwicklung."In den vergangenen Jahren hat Canada Life konsequent in die Modernisierung seiner Vertriebs- und Servicekapazitäten investiert. Der Ausbau digitaler Schnittstellen, effiziente operative Prozesse und eine datenbasierte Vertriebssteuerung bilden eine wichtige Grundlage für weiteres Wachstum im deutschen Markt. Gleichzeitig investiert das Unternehmen weiterhin in die Entwicklung von Services für Vertriebspartner und den Ausbau langfristiger Maklerbeziehungen.Über Canada LifeCanada Life Assurance Europe ist seit 25 Jahren ein Innovationsführer in Deutschland und bietet einzigartige Produkte an. Ausgestattet mit einem AA Rating von Assekurata betreut das Unternehmen heute rund 620.000 Versicherungsverträge im Bereich Risikoschutz und Altersvorsorge. Nach einer bedeutenden technologischen Transformation zur Modernisierung der Back-Office-Verwaltungsplattform möchte das Unternehmen durch weitere Innovationen und Verbesserungen wachsen.Canada Life Assurance Europe ist Teil der Great-West Lifeco Inc., einem der weltweit führenden Lebensversicherungsunternehmen mit Hauptsitz in Kanada und Beteiligungen in den Bereichen Lebensversicherung, Krankenversicherung, Altersvorsorge und Investmentdienstleistungen, Vermögensverwaltung und Rückversicherung. Mit Niederlassungen in Kanada, den Vereinigten Staaten und Europa sowie über 32.000 Mitarbeitern und über 108.000 Beraterbeziehungen betreut die Gruppe über 40 Millionen Kundenbeziehungen und verwaltet ein Vermögen von über 2 Billionen EUR.Pressekontakt:Canada Life Assurance Europe plcJulia ZogelExpertin Public RelationsHohenzollernring 7250672 KölnTelefon: 0221/3675 6415E-Mail: presse@canadalife.deOriginal-Content von: Canada Life Assurance Europe plc, Niederlassung für Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/53267/6345515