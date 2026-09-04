Digitale Trends formen Verhalten und Sozialisation von Kindern und Jugendlichen von Grund auf. Für die Versicherungsbranche heißt das: Junge Menschen haben später andere Erwartungen an Beratung, Produkte, Vorsorge. Orientierung, klare Kommunikation und verständliche Angebote werden entscheidend. Ein Artikel von Andreas Wollermann, Head of Growth & Sales bei der bbg Betriebsberatungs GmbHWer heute noch glaubt, dass digitale Trends zufällig entstehen, sollte sich dringend mit den Geschäftsmodellen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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