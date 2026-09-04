Wiesbaden (ots) -
Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) - die Veröffentlichung erfolgt in der Regel 08:00 Uhr:
Montag, 07.09.2026
- (Nr. 316) Produktionsindex, Juli 2026
Dienstag, 08.09.2026
- (Nr. 317) Stromerzeugung nach Energieträgern (einschl. Stromim- und exporte), 1. Halbjahr 2026
- (Nr. 318) Außenhandel, Juli 2026
- (Nr. 37) Zahl der Woche: Bildungsstand von Paaren, Jahr 2025
Mittwoch, 09.09.2026
- (Nr. N062) Inklusion an Schulen: Eingliederungshilfen für Kinder und Jugendliche sowie Schüler/-innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf; Schuljahr 2024/2025
- (Nr. 319) Lkw-Maut-Fahrleistungsindex, August 2026
Donnerstag, 10.09.2026
- (Nr. 320) Verbraucherpreisindex (inklusive Harmonisierter Verbraucherpreisindex), endgültige Ergebnisse, August 2026
- (Nr. 321) Umsatz und Beschäftigte im zulassungspflichtigen Handwerk (vorläufige Ergebnisse), 2. Quartal 2026
- (Nr. 322) Empfängerinnen und Empfänger von Asylbewerberleistungen, Stichtag: 31.12.2025
Freitag, 11.09.2026
- (Nr. 323) Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte, Juli 2026
- (Nr. 324) Inlandstourismus, Juli 2026
- (Nr. 325) Insolvenzen, Juni und 1. Halbjahr 2026
(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.
Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.html
Verbreitung mit Quellenangabe erwünscht.
Herausgeber:
DESTATIS | Statistisches Bundesamt
Gustav-Stresemann-Ring 11
65189 Wiesbaden
www.destatis.de/kontakt
Pressekontakt:
Statistisches Bundesamt
Pressestelle
www.destatis.de/kontakt
Telefon: +49 611-75 34 44
Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32102/6345535
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- (Nr. 318) Außenhandel, Juli 2026
- (Nr. 37) Zahl der Woche: Bildungsstand von Paaren, Jahr 2025
Mittwoch, 09.09.2026
- (Nr. N062) Inklusion an Schulen: Eingliederungshilfen für Kinder und Jugendliche sowie Schüler/-innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf; Schuljahr 2024/2025
- (Nr. 319) Lkw-Maut-Fahrleistungsindex, August 2026
Donnerstag, 10.09.2026
- (Nr. 320) Verbraucherpreisindex (inklusive Harmonisierter Verbraucherpreisindex), endgültige Ergebnisse, August 2026
- (Nr. 321) Umsatz und Beschäftigte im zulassungspflichtigen Handwerk (vorläufige Ergebnisse), 2. Quartal 2026
- (Nr. 322) Empfängerinnen und Empfänger von Asylbewerberleistungen, Stichtag: 31.12.2025
Freitag, 11.09.2026
- (Nr. 323) Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte, Juli 2026
- (Nr. 324) Inlandstourismus, Juli 2026
- (Nr. 325) Insolvenzen, Juni und 1. Halbjahr 2026
(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.
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