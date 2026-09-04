Berlin (ots) -Vom 4. bis 8. September präsentiert der deutsche Marktführer für Wischsauger in Halle 9, Stand H9 113, seine neue Gerätegeneration - mit 230 °C heißem Dampf, Hochdruck-Wasserstrahl und Stationen, die sich selbst versorgenTineco eröffnet die IFA 2026 mit fünf Neuheiten für die Boden- und Teppichreinigung. Am gemeinsamen Messestand mit ECOVACS in Halle 9, Stand H9 113, steht der FLOOR ONE S11 Artist Fusion Steam im Mittelpunkt: Er kombiniert als erstes Gerät der Branche 230 °C heißen Dampf mit beheiztem Wischen.Die Nr. 1 in DeutschlandTineco präsentiert seine Innovationen in einem Markt im Aufwind: Der Absatz von Nass-Trockensaugern in Deutschland ist zwischen Dezember 2024 und November 2025 um rund 40 Prozent auf knapp 300.000 Geräte gestiegen, der Umsatz um 42 Prozent auf rund 82 Millionen Euro (Quelle: GfK, Germany Panelmarket, Vacuum Cleaners Wet & Dry Total Handstick, Sales Units). Tineco führt dieses Segment an - weltweit seit vier Jahren in Folge und auch in Deutschland: Jeder fünfte hierzulande verkaufte Wischsauger ist ein Tineco. Die Marktführerschaft hat die Marke innerhalb von vier Jahren erreicht. Getragen wird diese vom Markenversprechen "Every Generation, A New Definition" - ein Anspruch, der für die gesamte ECOVACS Gruppe gilt.Die IFA Produkte im ÜberblickFLOOR ONE S11 Artist Fusion Steam - Doppelte Dampfkraft gegen hartnäckige FleckenMit dem FLOOR ONE S11 Artist Fusion Steam bringt Tineco die nächste Generation der Dampfreinigung auf die Messe: Die branchenweit erste Kombination aus 230 °C heißem HyperSteam und HeatBoost Mopping löst hartnäckige Verschmutzungen mit doppelter Hitze, während die ReverseScrub-Technologie per Knopfdruck zusätzlich tief in den Belag einarbeitet. Mit bis zu 35.000 Pa Saugkraft und einer Laufzeit von bis zu 110 Minuten reinigt das Gerät ganze Wohnungen mit einer Akkuladung - die duale Dampf-Selbstreinigung (FlashDry und SilentDry) hält Bürste und Schläuche danach hygienisch sauber.FLOOR ONE S9 Artist Boost Steam - 230 °C heißer BoostSteam gegen hartnäckigen SchmutzSeit kurzem im Handel, ist der FLOOR ONE S9 Artist Boost Steam auf der IFA 2026 erstmals im Livebetrieb zu erleben: 230 °C heißer BoostSteam löst in Kombination mit der ReverseScrub-Technologie per Tastendruck hartnäckigen, eingetrockneten Schmutz binnen 30 Sekunden, 25.000 Pa Saugkraft nimmt Schmutz und Schmutzwasser zuverlässig auf. Das 180°-HyperStretch-Design ermöglicht bei nur 13 Zentimetern Bauhöhe eine mühelose Reinigung unter niedrigen Möbeln, das FlashDry-Selbstreinigungssystem hält das Gerät nach jedem Einsatz hygienisch sauber.FLOOR ONE Station S9 Scientist - Automatische Heiß- und Kaltwasser-NachfüllungDer FLOOR ONE Station S9 Scientist füllt den Wasserbehälter des Wischsaugers per Knopfdruck automatisch nach - kalt oder auf 60 °C erhitzt. Die 5-Liter-Station reicht für mehrere Nachfüllvorgänge. Die HydroBurst-Technologie mit 15°-Winkel-Hochdruckstrahl lässt sich per Knopfdruck zuschalten und löst hartnäckige Flecken gezielt an, bevor sie mit bis zu 25.000 Pa Saugkraft rückstandsfrei aufgenommen werden. Der Tineco iLoop Smart Sensor passt Saugkraft und Wasserdurchfluss automatisch an, das 180°-Lay-flat-Design sorgt für mühelose Reinigung. Danach reinigt sich das Gerät selbst: FlashDry trocknet Bürste und Filter in fünf Minuten, alternativ steht der besonders leise SilentDry-Modus zur Verfügung.PURE ONE STATION 7 ZeroTouch - vollautomatische Entleerung nach jedem EinsatzFür alle, die auch bei der klassischen Trockenreinigung auf maximalen Komfort setzen, zeigt Tineco die PURE ONE STATION 7 ZeroTouch: ein kabelloser Akkusauger mit selbstreinigender ZeroTouch Intelligent Station. Nach jedem Einsatz übernimmt die Station das komplette Staubmanagement vollautomatisch: Sie leert den Behälter des Saugers, versiegelt und ersetzt den Staubbeutel eigenständig und verdichtet den Staub intelligent, um die Beutelkapazität optimal auszunutzen. Mit einer Saugkraft von 350 AW und bis zu 90 Minuten Laufzeit sorgt der Sauger für eine gründliche Reinigung auf Teppichen, Hartböden und bei Tierhaaren - bei minimalem Wartungsaufwand.CARPET ONE Steam - Tiefenreinigung für TeppicheAuch Teppichböden bekommen mit dem CARPET ONE Steam ihre eigene Lösung: Die HyperSteam-Technologie sorgt für eine besonders tiefenwirksame Fleckenentfernung, 175 AW Saugkraft extrahiert Schmutzwasser zuverlässig aus dem Gewebe. Die intelligente DrySense-Trocknung verkürzt die Trocknungszeit spürbar, während das integrierte Dampf-Selbstreinigungssystem und der iLoop Smart Sensor - der die Reinigungsleistung automatisch an den Verschmutzungsgrad anpasst - für dauerhaft hygienische und komfortable Anwendung sorgen.Jetzt vorbeikommen: Tineco auf der IFA 2026Vom 4. bis 8. September 2026 lädt Tineco herzlich in die Halle 9, Stand H9 113 ein. Interessierte erwarten Live-Vorführungen aller vorgestellten Geräte sowie persönliche Beratung durch das Tineco-Team. Wir freuen uns, Sie - gerne auch für ein persönliches Gespräch oder eine individuelle Produktvorführung - auf unserem Messestand begrüßen zu dürfen.Über TinecoTineco wurde 1998 gegründet und ging 2019 mit dem weltweit ersten smarten Staubsauger an den Markt. Heute hat sich die Marke zu einem weltweit führenden Anbieter von smarten Geräten für den Haushalt entwickelt, mit Produkten in den Bereichen Bodenpflege, Küche und Körperpflege. Laut EUROMONITOR INTERNATIONAL (Retail-Absätze weltweit, 2022-2025) liegt der Hersteller weltweit seit vier Jahren in Folge auf Platz 1 für Wischsauger. Tineco hat sich seiner Markenvision verschrieben, das Leben durch intelligente Technologien zu erleichtern und ständig neue Geräte zu entwickeln.Weitere Informationen, Bildmaterial und Produktdetails finden Sie hier.Fotoquelle: TinecoMehr über Tineco erfahren Sie auf de.tineco.com oder folgen Sie uns hier:- Instagram: @Tineco (https://www.instagram.com/tineco.de/)- X: @Tineco (https://x.com/search?q=Tineco&src=typed_query&f=top)- YouTube: @Tineco (https://www.youtube.com/results?search_query=Tineco)Pressekontakt:Jynnejjane.wang@tineco.comOriginal-Content von: ECOVACS GLOBAL PTE. LTD., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/158602/6345528