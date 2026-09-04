LONDON, Sept. 04, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tangram Therapeutics ("Tangram"), ein Unternehmen, das sich der Entwicklung bahnbrechender RNAi-Medikamente zum Wohle der Patienten verschrieben hat, hat heute bekanntgegeben, dass seine in der Entwicklung befindliche MASH-Therapie TGM-312 in Teil B der laufenden Phase-I/II-Studie "RESTORE-MASH" übergegangen ist. Tangram gab zudem die Ernennung von Dr. Sonya Montgomery zur Chief Development Officer bekannt, die die Weiterentwicklung der klinischen Pipeline des Unternehmens leiten wird.

MASH ist eine häufige Lebererkrankung, von der weltweit schätzungsweise 250 Millionen Menschen betroffen sind und die zu einer erheblichen Morbidität und Mortalität führt.1 Trotz der jüngsten Zulassungen in diesem Bereich besteht nach wie vor ein erheblicher ungedeckter Bedarf an wirksamen Therapien, die gut verträglich sind und die Belastung für die Patienten verringern.

TGM-312, eine in der Erprobung befindliche GalOmic-siRNA, die auf SLC25A5 abzielt, verfügt über einen doppelten Wirkmechanismus, der sich direkt auf Entzündungen und Steatose auswirkt - die Hauptursachen für MASH und andere chronische Lebererkrankungen. Das Zielmolekül wurde intern mithilfe des von Tangram entwickelten Ansatzes der Netzwerkbiologie in Kombination mit populationsgenetischen Daten zu MASH/MASLD entdeckt.

Der lebergerichtete Wirkmechanismus von TGM-312 ist darauf ausgelegt, systemische Nebenwirkungen zu minimieren, und bietet somit eine patientenfreundliche Behandlungsoption mit seltener Dosierung. Wie in umfangreichen präklinischen Studien gezeigt wurde, verfügt TGM-312 aufgrund seines orthogonalen Wirkmechanismus über ein breites Potenzial sowohl als Monotherapie als auch in synergistischer Kombination mit bereits zugelassenen und neuartigen Behandlungsansätzen.

TGM-312 wird derzeit im Rahmen der Phase-I/II-Studie RESTORE-MASH untersucht. Nach einer positiven Bewertung durch das unabhängige Datenüberwachungskomitee ist die Studie von der Phase der einzelnen steigender Dosierung (SAD) bei gesunden Probanden zur Phase der mehrfachen steigender Dosierung (MAD) bei MASH-Patienten übergegangen. TGM-312 wurde bislang vier Kohorten gesunder Probanden verabreicht, ohne dass schwerwiegende oder schwerwiegende unerwünschte Ereignisse auftraten, wodurch sowohl das Risiko des neuartigen Wirkmechanismus als auch - im weiteren Sinne - das der firmeneigenen GalOmic-Chemie von Tangram gemindert wurde. Vorläufige MASH-Patientendaten werden voraussichtlich im Laufe des Jahres 2027 vorliegen.

Dr. Sonya Montgomery verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Konzeption und Umsetzung von Portfolio- und Entwicklungsstrategien, von der translationalen Forschung bis hin zur Zulassung. Ihre Arbeit erstreckt sich über ein breites Spektrum an Therapiebereichen und -methoden, einschließlich der Genmedizin, sowohl in der Pharmabranche als auch in der Biotechnologie. Nach ihrem Studium der Ingenieurwissenschaften und der Medizin in Kanada bekleidete Dr. Montgomery weltweit führende Positionen bei Pfizer und war anschließend als Vizepräsidentin für klinische Entwicklung bei ProQR, als Vizepräsidentin und Leiterin der klinischen Entwicklung bei Gyroscope Therapeutics, als Chief Medical Officer bei Evox Therapeutics und zuletzt als Chief Development Officer bei OSE Immunotherapeutics tätig.

"Die Ausweitung von TGM-312 auf MASH-Patientenkohorten stellt für Tangram einen wichtigen Schritt nach vorne dar und spiegelt die Stärke unserer GalOmic-Plattform sowie das Engagement unseres Teams wider", so Dr. Laura Roca-Alonso, Interim-Vorstandsvorsitzende: "Die Ernennung von Sonya kommt genau zum richtigen Zeitpunkt, um auf dieser Dynamik aufzubauen, und ihre umfassende Erfahrung wird von unschätzbarem Wert sein, während wir unsere Programme weiter in Richtung klinischer Studien und über diese hinaus vorantreiben."

"Ich freue mich, in dieser für das Unternehmen entscheidenden Phase zu Tangram zu stoßen", fügte Dr. Sonya Montgomery hinzu, "TGM-312 hat das Potenzial, das Leben von Menschen mit MASH entscheidend zu verbessern, und ich freue mich darauf, die Entwicklung dieses Wirkstoffs voranzutreiben und auch die weitere innovative Pipeline von Tangram voranzubringen, darunter TGM-148 zur Behandlung von Blutgerinnungsstörungen."

Über TGM-312

TGM-312 ist eine neuartige, GalOmic-basierte, GalNAc-konjugierte kleine interferierende RNA (GalNAc-siRNA), die darauf ausgelegt ist, das SLC25A5-Gen in der Leber selektiv zu stilllegen, um steatotische Lebererkrankungen, einschließlich der metabolischen Dysfunktion-assoziierten Steatohepatitis (MASH), zu behandeln, und die das Potenzial für eine vierteljährliche subkutane Verabreichung aufweist. TGM-312 verfügt über einen differenzierten dualen Wirkmechanismus, der mehrere zentrale Auslöser von MASH bekämpft und zugelassene sowie neuartige Therapien ergänzt, wodurch der potenzielle Einsatz sowohl als Monotherapie als auch in Kombination über ein breites Spektrum von Krankheitsstadien hinweg unterstützt wird.

In präklinischen Studien am hochgradig translationalen Gubra-Amylin-NASH-Mausmodell (GAN-DIO) mit ernährungsbedingter Adipositas führte die Verabreichung von TGM-312 sowohl als Monotherapie als auch in synergistischer Kombination mit zugelassenen und in der Entwicklung befindlichen NASH-Therapien zu einer drastischen Senkung des NAFLD-Aktivitäts-Scores (NAS), einer Verringerung der Leberentzündung und einer Verlangsamung des Fibroseverlaufs.

Über Tangram Therapeutics

Tangram Therapeutics ist ein Biotechnologieunternehmen im klinischen Stadium, das sich der Entwicklung bahnbrechender RNAi-Medikamente verschrieben hat, um einen bedeutenden Beitrag zum Wohl der Patienten zu leisten. Echte Fortschritte bei der Behandlung von Krankheiten mit hohem ungedecktem Bedarf erfordern eine Arzneimittelforschung, die über das Offensichtliche hinausgeht. Tangram verfolgt gezielt differenzierte Ziele und entwickelt innovative Arzneimittel auf Basis von GalOmic, der firmeneigenen RNAi-Chemieplattform des Unternehmens, die darauf ausgelegt ist, krankheitsauslösende Gene in Hepatozyten selektiv zu stilllegen. Dies bildet die Grundlage für Tangrams unermüdliche Arzneimittelforschung. Eine schnellere und intelligentere Entwicklung von Arzneimitteln, die darauf ausgelegt sind, im Alltag der Patienten eine spürbare Wirkung zu erzielen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.tangramtx.com.

Referenzen

Younossi et al. The global epidemiology of nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD) and nonalcoholic steatohepatitis (NASH): a systematic review. Hepatology. 2023 Apr.



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