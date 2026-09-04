Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Renditen von Bundesanleihen haben in den vergangenen Wochen ihren Anstieg fortgesetzt, so die Analysten der DekaBank in ihrer aktuellen Ausgabe von "Volkswirtschaft Prognosen".Wichtigste Triebfeder hierfür sei am kurzen Ende die Erwartung weiterer Leitzinserhöhungen durch die EZB gewesen, während am langen Ende auch das kräftige Wachstum der Weltwirtschaft, langfristige Inflationssorgen und die Aussicht auf eine weiter steigende Staatsverschuldung eine Rolle gespielt hätten. Nach Erachten der Analysten der DekaBank hätten die Marktteilnehmer ihre Inflations- und Leitzinserwartungen mittlerweile zu stark nach oben korrigiert. Die Datenveröffentlichungen der kommenden Monate dürften zum Ausdruck bringen, dass die Inflation im nächsten Jahr wieder zurückgehen werde und die EZB die Geldpolitik nicht mehr allzu weit straffen müsse. Die Analysten der DekaBank würden deshalb mit einer Erholung von Bundesanleihen rechnen, die auch stark auf die längeren Laufzeitbereiche ausstrahlen dürfte. (Ausgabe September 2026) (04.09.2026/alc/a/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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