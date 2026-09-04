Bonn (ots) -
In der aktuellen Ausgabe von "phoenix persönlich" spricht Jörg Thadeusz mit der Historikerin und Publizistin Katja Hoyer über die Weimarer Republik, die DDR sowie über politische Herausforderungen der Gegenwart.
Hoyer plädiert dafür, Geschichte aus der Perspektive der Menschen zu erzählen, die sie erlebt haben und sie nicht zu sehr aus der heutigen Perspektive zu bewerten.
Auch vor vorschnellen Vergleichen zwischen Weimar und der Gegenwart warnt sie: "Man muss sich auf bestimmte Muster oder bestimmte Dynamiken berufen", nicht aber historische Konstellationen eins zu eins übertragen.
Mit Blick auf die Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern stellt Hoyer zugleich einen grundlegenden Wandel fest: "Der historische Moment ist da, weil sich der ganze Diskurs verschoben hat."
Katja Hoyer ist in Brandenburg aufgewachsen, lebt seit vielen Jahren in Großbritannien und forscht am King's College London.
Pressekontakt:
phoenix-Kommunikation
Telefon: 0228 / 9584 192
kommunikation@phoenix.de
Twitter.com: phoenix_de
Original-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/6345568
In der aktuellen Ausgabe von "phoenix persönlich" spricht Jörg Thadeusz mit der Historikerin und Publizistin Katja Hoyer über die Weimarer Republik, die DDR sowie über politische Herausforderungen der Gegenwart.
Hoyer plädiert dafür, Geschichte aus der Perspektive der Menschen zu erzählen, die sie erlebt haben und sie nicht zu sehr aus der heutigen Perspektive zu bewerten.
Auch vor vorschnellen Vergleichen zwischen Weimar und der Gegenwart warnt sie: "Man muss sich auf bestimmte Muster oder bestimmte Dynamiken berufen", nicht aber historische Konstellationen eins zu eins übertragen.
Mit Blick auf die Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern stellt Hoyer zugleich einen grundlegenden Wandel fest: "Der historische Moment ist da, weil sich der ganze Diskurs verschoben hat."
Katja Hoyer ist in Brandenburg aufgewachsen, lebt seit vielen Jahren in Großbritannien und forscht am King's College London.
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