Osnabrück/Berlin (ots) -Nach der verheerenden Sturzflut im Grenzgebiet zwischen Nepal und Tibet weitet die Kinderrechtsorganisation Terre des Hommes ihre Soforthilfe vor Ort deutlich aus. 50.000 Euro der Dachser SE, 20.000 Euro der Volkswagen Belegschaftsstiftung sowie Spenden in Höhe von 30.000 Euro ergeben zusätzliche 100.000 Euro Soforthilfe, die in die Versorgung der betroffenen Familien sowie den gezielten Schutz von Kindern in den Notunterkünften fließen.Die humanitäre Lage in den nepalesischen Gebieten bleibt dramatisch. Tausende Menschen sind nach wie vor obdachlos, während die Infrastruktur in weiten Teilen zerstört ist. Lokale Partnerorganisationen von Terre des Hommes verteilen vor Ort sauberes Trinkwasser, Lebensmittel und Decken. Haushalte mit Kindern unter zwei Jahren erhalten zudem Säuglingsnahrung und dringend benötigte Hygiene- und Pflegeartikel. Zusätzlich bekommen besonders betroffene Familien tragbare Kocher und Solarlampen, um sich selbst versorgen zu können. Die zusätzlichen Mittel der Dachser SE und Volkswagen Belegschaftsstiftung ermöglichen es nun, neben der lebensnotwendigen Grundversorgung verstärkt Kinder zu unterstützen."Gerade in den ersten Tagen nach einer Katastrophe sind Kinder extrem verwundbar", erklärt Joshua Hofert, Vorstandssprecher von Terre des Hommes Deutschland. "Viele von ihnen haben Angehörige verloren, stehen unter Schock und sind in überfüllten Notlagern akuten Gefahren wie Ausbeutung oder Krankheiten ausgesetzt. Die schnelle Aufstockung der Mittel ist ein wichtiger Schritt, um sichere Räume für Kinder einzurichten, psychosoziale Erstbetreuung zu gewährleisten und die Versorgung vor Ort zu stabilisieren."Terre des Hommes setzt sich dafür ein, dass die Rechte und Bedürfnisse von Kindern bei allen Hilfsmaßnahmen oberste Priorität behalten. Dazu zählt der Schutz vor Gewalt in Notunterkünften, medizinische Versorgung sowie Trinkwasser und Lebensmittel. Da die Bedarfe in der Region die Kapazitäten der bisherigen Hilfsbudgets weiterhin übersteigen, ruft Terre des Hommes zu weiteren Spenden auf.Spendenkonto für die Nothilfe in Nepal:Terre des Hommes Deutschland e. V.Sparkasse OsnabrückIBAN: DE34 2655 0105 0000 0111 22Verwendungszweck: Nothilfe Nepalwww.tdh.de/nepal-hilfe-nach-der-sturzflut______________________________________Terre des Hommes schützt Kinder vor Gewalt, Ausbeutung und den Folgen von Krieg, Vertreibung und Umweltzerstörung. Gemeinsam mit lokalen Partnerorganisationen fördert Terre des Hommes nachhaltige Projekte in mehr als 40 Ländern und leistet humanitäre Hilfe. Junge Menschen weltweit sowie Mitglieder in Deutschland setzen sich für Kinderrechte ein. Die Kinderrechtsorganisation agiert dabei unabhängig von Regierungen, Wirtschaft, Religionsgemeinschaften und Parteien.Pressekontakt:Verantwortlich:Terre des Hommes - starke Kinder - gerechte Welt--------------------------Rückfragen und Interviews:Esther Yungsung Lisa RüdenTel. 030-166385368 oder 0171-6729748E-Mail: e.rueden@tdh.deOriginal-Content von: Terre des Hommes Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9646/6345578