Köln (ots) -Ein Fest für Tierfreu(n)de im Herzen von NRW: Das große Familienfest im Tierheim Bochum ist ein Highlight im Rahmen der Aktionsreihe des WDR zum 80. Geburtstag von NRW.Der WDR feiert zusammen mit dem Tierheim Bochum und vielen Tierfreundinnen und Tierfreunden."Tiere suchen ein Zuhause"-Moderatorin Simone Sombecki trifft engagierte Menschen und führt durch das Bühnenprogramm mit Quiz, Comedy und Talk. Angekündigt hat sich unter anderem auch Schauspieler und Hundefreund Armin Rohde, der sich seit Jahren stark für Tierschutz macht und sich vor allem für die Vermittlung von Hunden aus dem Tierheim einsetzt. Tierheime und Vereine aus ganz NRW informieren über ihre Arbeit. Es geht um das Wohl von Hunden, Katzen, Vögeln und Wildtieren und sehr viel ehrenamtliches Engagement. Pottfluencer Daniel Aßmann bringt die Nöte eines Hundehalters auf den Punkt, und Künstlerin Eden Lumaja lädt zur großen Mitmalaktion ein. Auch die Maus schaut im Tierheim Bochum vorbei - mit dem Programm "Tanz mal mit der Maus" mit Nina Heuser. Konditormeisterin Theresa Knipschild gibt ihre Lieblings-Keksrezepte für Hund & Mensch preis.Das Fest ist Teil der WDR-Aktionsreihe rund um 80 Jahre NRW. Hierbei sind alle Menschen in und aus NRW eingeladen, ihr Bundesland neu zu entdecken und Neues zu erleben.Auf der WDR-Bühne gibt es ab 11 Uhr ein spannendes Programm. Auf dem Gelände selbst sind Infostände, Mitmachaktionen sowie Imbissbuden verteilt. Das WDR Fernsehen sendet von 16:15 Uhr bis 17:00 Uhr live vom Festgelände.Redaktion: Tiere suchen ein Zuhause: Gina Göß, Alenka SodecDas WDR-Tierfreu(n)de-Fest - Tiere suchen ein Zuhause - Fernsehen (https://www1.wdr.de/fernsehen/tiere-suchen-ein-zuhause/wdr-tierfreunde-fest-quiz-spielbude-100.html)Herbstfest Bochum, Live im WDR - 05.09.2026 Tierheim Bochum (https://www.tierheim-bochum.de/herbstfest2026.html)Fotos finden Sie unter www.ard-foto.deBesuchen Sie auch die WDR Presselounge unter www.presse.wdr.dePressekontakt:WDR KommunikationTel.: 0221 220 7100EMail: kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/6345574