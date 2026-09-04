Immer mehr Unternehmen kürzen die Homeoffice-Tage oder holen ihre Teams sogar komplett zurück ins Büro. Für die Produktivität könnte das negative Folgen haben, wie eine Studie der University of Iowa nahelegt. Wo sind Angestellte produktiver - zuhause oder im Büro? Bei dieser Frage scheiden sich die Geister. Während Mitarbeiter:innen das Homeoffice vor allem schätzen, um berufliche und private Verpflichtungen besser zu vereinbaren, bemängeln Arbeitgeber:innen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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