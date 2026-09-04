Mainz (ots) -
"Report Mainz" bringt am Dienstag, 8. September 2026, um 21:45 Uhr im Ersten voraussichtlich folgende Beiträge:
- Rechtsruck in Deutschland - Sachsen-Anhalt: Schicksalswahl für die Demokratie?
- Illegale Zigaretten in der EU - EU-Rechnungshof: Dringender Handlungsbedarf bei Bekämpfung krimineller Strukturen
Informationen auch auf: www.reportmainz.de
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an "Report Mainz", Tel. 06131 929 33351 oder -33352.
Newsletter "SWR vernetzt (https://www.swr.de/unternehmen/kommunikation/newsletter-anmeldung-swr-vernetzt-100.html)"
Original-Content von: SWR - Das Erste, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/75892/6345595
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- Illegale Zigaretten in der EU - EU-Rechnungshof: Dringender Handlungsbedarf bei Bekämpfung krimineller Strukturen
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