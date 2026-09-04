Maik Braun verstärkt zum 01.10.2026 die Vertriebsführung der Canada Life Assurance Europe plc in Deutschland. Als Director Sales soll er den weiteren Wachstumskurs des Unternehmens im deutschen Markt unterstützen. Verstärkung für die Vertriebsführung der Canada Life Assurance Europe plc in Deutschland: Maik Braun übernimmt zum 01.10.2026 die Position des Director Sales. Er soll den weiteren Wachstumskurs des Unternehmens im deutschen Markt unterstützen, teilt das Unternehmen mit. Den vollständigen Artikel lesen ...
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