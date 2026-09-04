Am 04.09.1998 wurde Google, Inc. offiziell gegründet. Was zunächst wie ein weiteres akademisches Projekt aus dem Silicon Valley aussah, entwickelte sich innerhalb weniger Jahre zum Synonym für die Suche im Internet.Heute ist Google weit mehr als eine Suchmaschine: Das Unternehmen steht hinter Android, YouTube, Chrome, Google Maps, Gmail, Gemini und einer Vielzahl weiterer Dienste und ist über seine Muttergesellschaft Alphabet zu einem der wertvollsten Technologieunternehmen der Welt geworden. Im Zentrum dieser Entwicklung stand über lange Zeit jedoch ein vergleichsweise einfaches Produkt: eine ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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