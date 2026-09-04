COINPRO wird die Technologie von Integral nutzen, um Liquidität zu bündeln, die Preisgestaltung zu automatisieren und Großhandelsgeschäfte zwischen digitalen Vermögenswerten und Fiat-Währungen zu unterstützen

Integral, ein führender Anbieter von Währungstechnologie, gab heute bekannt, dass die Grupo Salinas über COINPRO Integral Digital als Technologieinfrastruktur für den institutionellen Handelsdesk für digitale Vermögenswerte von Coinpro ausgewählt hat.

Der Handelsdesk richtet sich an Unternehmens- und institutionelle Kunden, die digitale Vermögenswerte gegen Fiat-Währungen kaufen oder verkaufen möchten. Sein Wholesale-Modell wird Börsen, Unternehmen im Bereich digitaler Vermögenswerte und andere Unternehmen unterstützen, die institutionelle Preisgestaltung, Liquidität und Ausführung benötigen.

Integral Digital wird Coinpro eine einheitliche Umgebung für Liquiditätsaggregation, Preisbildung, Auftrags- und Positionsmanagement, Risikokontrollen sowie Echtzeitanalysen über digitale Vermögenswerte und Fiat-Währungen hinweg bereitstellen.

Durch die Automatisierung dieser Funktionen wird Coinpro in der Lage sein, institutionelle Transaktionen effizienter zu kalkulieren und abzuwickeln sowie seinen Betrieb entsprechend der steigenden Kundennachfrage zu skalieren.

Die Infrastruktur könnte zudem institutionelle Anwendungsfälle unterstützen, die eine effiziente Umrechnung zwischen digitalen Vermögenswerten und lokalen Währungen erfordern.

Carlos Díaz Alonso, General Manager des provisionsbasierten Geschäfts der Grupo Salinas, erklärte: "Mit Coinpro baut die Grupo Salinas eine spezialisierte institutionelle Kompetenz im Bereich digitaler Vermögenswerte auf. Wir haben uns für Integral entschieden, da dessen Technologie Liquidität, Preisgestaltung, Risikomanagement und operative Kontrolle in einen hochautomatisierten Arbeitsablauf integriert. Dies verschafft uns die erforderliche Infrastruktur, um Unternehmens- und institutionelle Kunden mit der Geschwindigkeit und Disziplin zu bedienen, die dieser Markt erfordert."

Harpal Sandhu, CEO von Integral, erklärte: "Integral Digital ermöglicht es globalen Partnern, digitale Vermögenswerte nahtlos in ihre institutionellen Angebote zu integrieren und dabei die Komplexität des Marktes zu meistern. Durch die Kombination von börsenübergreifender Aggregation mit Risikomanagement auf institutionellem Niveau schließt Integral die Lücke zwischen Kundennachfrage und operativen Anforderungen. Die Grupo Salinas ist ein Pionier im Bereich der Finanzinnovation in Lateinamerika, und wir freuen uns sehr, sie bei der Umsetzung ihrer Vorhaben zu unterstützen."

Über COINPRO

COINPRO ist die Plattform der Grupo Salinas für digitale Vermögenswerte und Blockchain-Infrastruktur, die Kryptowährungsdienste und Finanzlösungen der nächsten Generation im gesamten Ökosystem der Grupo ermöglicht. COINPRO verbindet traditionelle Finanzsysteme mit der digitalen Wirtschaft und schafft so effizientere, skalierbarere und grenzenlose Möglichkeiten für den Transfer und die Verwaltung von Werten.

Über Grupo Salinas

Die Grupo Salinas (www.gruposalinas.com) ist eine Gruppe dynamischer, schnell wachsender und technologisch fortschrittlicher Unternehmen, deren Schwerpunkt auf der Schaffung von wirtschaftlichem Wert durch Marktinnovationen sowie durch Waren und Dienstleistungen liegt, die das Leben ihrer Kunden verbessern, sowie auf der Schaffung von sozialem Wert durch den Aufbau von Kapazitäten in der Gesellschaft zur Verbesserung der Lebensbedingungen und ökologischem Wert durch die Minderung negativer Auswirkungen ihrer Wertschöpfungskette. Indem die Grupo Salinas Wohlstand auf allen Ebenen der Gesellschaft schafft, fördert sie die Entwicklung der Länder, in denen sie tätig ist.

Die von dem Unternehmer Ricardo B. Salinas (www.ricardosalinas.com) gegründete Grupo Salinas dient als Forum zur Förderung unternehmerischer Fähigkeiten und zur Unterstützung der Entscheidungsfindung unter den Führungskräften, die die Mitgliedsunternehmen der Gruppe leiten: TV Azteca (www.azteca.com; https://www.irtvazteca.com/), Grupo Elektra (www.grupoelektra.com.mx; www.elektra.com), Banco Azteca (www.bancoazteca.com.mx), Totalplay (www.totalplay.com.mx), sowie weitere Unternehmen. Die Group verfolgt eine gemeinsame Vision, gemeinsame Werte und Strategien, um ein rasches Wachstum, herausragende Ergebnisse und eine Leistung von Weltklasse zu erzielen.

Über Integral

Integral ist der Währungstechnologiepartner für Hunderte von Finanzinstituten, darunter Banken, Broker, Investoren und grenzüberschreitende Zahlungsunternehmen, die die Technologie von Integral in ihre Arbeitsabläufe und kundenorientierten Dienstleistungen integriert haben.

Zunächst von den Finanzmärkten angenommen und mittlerweile branchenübergreifend integriert unsere integrierten Devisen- und Kryptodienste lösen die Währungsherausforderungen, mit denen jedes globale Unternehmen konfrontiert ist. Seit unserer Gründung im Jahr 1993 betreuen wir unsere Kunden von unseren Niederlassungen in Palo Alto, New York, London, Tokio, Singapur und Bengaluru aus.

Weitere Informationen finden Sie unter www.integral.com.

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