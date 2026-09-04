Hamburg (ots) -Bulova macht die Mechanik seiner Uhren sichtbar. Die 1875 in New York gegründete Uhrenmarke ermöglicht in gleich zwei Modellreihen den Blick ins Werk: Zum einen in der Surveyor-Linie in Form eines Open-Heart-Zifferblatts, das einen Blick auf die Unruh und Hemmung gewährt - dem schlagenden Herz jeder mechanischen Armbanduhr. Zum anderen in der Prestige-Reihe mittels eines aufwendig skelettierten Zifferblatts und Werks, das nahezu die gesamte Mechanik darunter freigibt. Den Blick ins Werk ergänzt bei beiden Modellreihen ein rückseitiger Glasboden. Ideal für Mechanik-Fans. Die neuen Automatikuhren sind ab September 2026 im Fachhandel und auf de.bulova.com erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung beginnt bei 339 Euro für die vier Surveyor-Modelle, die drei Prestige-Modelle liegen bei 499 Euro.Bulova Surveyor Open HeartDie Surveyor-Reihe steht bei Bulova für klassische und zugleich sportliche Uhren. Die vier neuen Automatikmodelle mit einem dezenten Durchmesser von 39 Millimetern und Open-Heart-Zifferblatt ergänzen diese Linie um ein außergewöhnliches Design-Feature.Beim Blick ins Innere schaut der Träger auf das Inhouse-Kaliber 82S0 mit einer Gangreserve von 42 Stunden. Alle vier neuen Surveyor-Modelle haben ein Saphirglas und Edelstahlband mit Doppelfaltschließe und Schnellwechselsystem. Die erhältlichen Zifferblattfarben sind: Weiß, Blau und Grün. Letztere ist als Edelstahl- und als Bi-Color-Variante verfügbar. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 339 Euro (Edelstahl) und 359 Euro (Bi-Color).Bulova Prestige - markantes Gehäuse und Skelett-WerkWem ein Open-Heart-Zifferblatt und Glasboden als Einblick in ein mechanisches Werk nicht ausreichen, für den hat Bulova drei neue Prestige-Modelle mit 42 Millimeter Durchmesser im Sortiment. In ihnen arbeitet das Inhouse-Kaliber 8N24. Dabei handelt es sich um ein automatisches Skelett-Werk, das hier in zwei Varianten verbaut ist. Zum einen in der Standardversion, zum anderen in einer goldfarbenen Ausführung. Diese kommt in der Variante mit goldfarbenem Edelstahlgehäuse und integriertem Lederband zum Einsatz. Die beiden anderen Prestige-Modelle sind komplett in Edelstahl gehalten und kommen mit skelettierten Zifferblättern in den Farben Blau und Rosé Gold. Alle Modelle haben ein entspiegeltes Saphirglas und sind bis 10 bar wasserdicht. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 499 Euro.In der Übersicht:Bulova Surveyor Open HeartModelle: 96A345, 96A349, 96A350, 98A338Zifferblattfarben: Weiß, Grün, Blau, GrünPreis (UVP): ab 339 EuroGehäuse/Band: Edelstahl und Edelstahl Bi-ColorGlas: SaphirglasMaße: Durchmesser: 39 mm, Höhe: 11,45 mmSpezifikationen: Kaliber 82S0, Automatik, Ganggenauigkeit +/- 20 Sek. pro Tag, Gangreserve 42 Stunden, Leuchtzeiger, wasserdicht 3 bar, verschraubter Glasboden, Double-Push-Schließe, Gewicht 158 gBulova PrestigeModelle: 96A352, 96A351, 97A206Zifferblattfarben: Blau, Rosé Gold, SilberfarbenPreis (UVP): 499 EuroGehäuse/Band: Edelstahl und Edelstahl mit goldfarbener Beschichtung/(schwarzes Lederband)Glas: SaphirglasMaße: Durchmesser: 42 mm, Höhe: 11,9 mmSpezifikationen: Kaliber 8N24 (Standard/Gilt), Automatik, Ganggenauigkeit -20/+40 Sek. pro Tag, Gangreserve 40 Stunden, leuchtende Zeiger + Indizes, wasserdicht 10 bar, verschraubter Glasboden, entspiegeltes Saphirglas, Druckschließe/Lederband mit Dornschließe, Gewicht 198,6 g bzw. 98,4 g (Modell 97A206)Über Bulova:Seit seiner Gründung im Jahr 1875 steht Bulova für Qualität, Präzision und Innovation in der Welt der Zeitmessung. Mit einem reichen Erbe aus 150 Jahren - von den Anfängen in Lower Manhattan bis hin zum Kultstatus in New York und darüber hinaus. Mit der Verpflichtung zu außergewöhnlicher Handwerkskunst kreiert Bulova weiterhin Uhren, die klassische Eleganz mit modernster Technologie verbinden. Von der legendären Archive-Serie über die gefeierte CURV-Serie bis hin zum firmeneigenen Precisionist-Uhrwerk bleibt Bulova ein Symbol für Exzellenz in der Uhrmacherkunst. Auch heute noch widmet sich das Unternehmen mutigem Design, bahnbrechenden Innovationen und kulturellem Engagement und ist bereit, zukünftige Generationen mit seiner zeitlosen Handwerkskunst zu inspirieren. Bulova ist entschlossen, sein Erbe weiterzuführen und durch kontinuierliche Verbesserungen in Technologie und Technik neue Höhen der Exzellenz zu erreichen.Pressekontakt:Citizen Watch Europe GmbHHans-Duncker Str. 821035 Hamburg | GermanyTel: +49 40 734 62E-Mail: pr@citizenwatch.deOriginal-Content von: BULOVA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180825/6345628