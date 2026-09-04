Köln (ots) -- Neues Reinigungskopf-System trennt nasse und trockene Verschmutzungen hygienisch und ermöglicht so eine besonders einfache Entsorgung- Dysons filterfreies System reinigt trockene und nasse Verschmutzungen ohne Filter und sorgt so für gleichbleibende Leistung bei reduziertem Wartungsaufwand- Anti-Tangle-Technologie für bessere Haaraufnahme und ein glänzendes, trockenes Bodenfinish, jetzt mit verbesserter 84k-Hybridwalze- Liegt flach bis auf 75 mm Bodenabstand und ermöglicht so die Reinigung unter niedrigen Möbeln- Ultraschlank mit einem 38-mm-Griff für optimalen Komfort in der Hand und einfache Aufbewahrung- Nur 2,4 kg leicht, entwickelt für maximale Wendigkeit und Reinigung unter niedrigen MöbelnDyson hat den neuen Dyson W1 PencilWash vorgestellt - die nächste Generation der einzigartigen, leichten Nassreinigungsgeräte von Dyson. Der W1 PencilWash bietet eine verbesserte Reinigungsleistung dank eines neuen 84k-Hybridwalzensystems sowie eines neuen Designs des Reinigungskopfs, das nasse und trockene Verschmutzungen direkt in der Bodendüse trennt.Der neue W1 PencilWash behält das leichtere, schlankere und kompaktere Format des ursprünglichen Dyson PencilWash bei und vereint Dysons Expertise in der Nassreinigung in seinem schlanksten Format, für mühelose Manövrierbarkeit und hygienische Reinigungsleistung."Bei Dyson arbeiten wir kontinuierlich daran, die Produkte, die wir anbieten, weiterzuentwickeln und zu verbessern. Genau das haben wir mit dem neuen W1 PencilWash getan: Er verbindet den Komfort und das geringe Gewicht des ursprünglichen Produkts mit einer verbesserten Reinigungsleistung und einem völlig neuen, hygienischen Abfallsystem - für bessere Ergebnisse bei jeder Reinigung." - sagt Jake Dyson, Chief EngineerVerbesserte Reinigungsleistung mit optimierter Walze und WasserzufuhrDer W1 PencilWash verfügt über eine neue Walze, deren Aufnahmefähigkeit die des Originalgeräts übertrifft. Damit ist sie Dysons saugfähigste Walze für Nassreinigungsprodukte. Ihr Design umfasst 84.000 Mikrofaserfilamente, die Flüssigkeiten, Schmutz, Haare und Flecken in einem Durchgang entfernen.Zwölf Punkte versorgen die Walze kontinuierlich mit frischem Wasser. Das sorgt von Anfang bis Ende für eine gleichmäßige Benetzung, hinterlässt den Boden im Vergleich zum Vorgängermodell bis zu 50 % trockener und reduziert Wasserflecken sowie Schlieren.Strapazierfähige Nylonborsten in der weichen Mikrofaserwalze lösen und sammeln Haare jeder Art - selbst nasses Haar. Ein neuer Anti-Tangle-Kamm, der präzise hinter der Walze positioniert ist, verhindert, dass sich Haare um die Walze wickeln oder verheddern - selbst bei Haaren mit einer Länge von bis zu 35 cm.Neues Abfallsystem der Bodendüse für eine schnellere, sauberere und einfachere EntsorgungDie Innovationen des W1 PencilWash enden nicht bei der Reinigungsleistung: Auch das Entleeren, Reinigen und Austauschen der Bodendüse zwischen den Reinigungsvorgängen wurde neu entwickelt. Der Reinigungskopf nimmt nassen und trockenen Schmutz auf und trennt ihn für eine einfache, hygienische Entleerung. Zugleich kommt es ohne interne Rohre aus, um Verstopfungen zu vermeiden.Dysons schlankstes und leichtestes Nass- und Trockenreinigungsgerät; lässt sich zur Reinigung enger Bereiche bis auf 180° neigenDas neue ultraschlanke, leichte Produkt liegt bis zu 180° flach. Mit einer Höhe von nur 75 mm reinigt der Dyson W1 PencilWash unter niedrigen Möbeln, ohne an Leistung zu verlieren. Der stiftähnlich schlanke Handgriff mit einem Durchmesser von nur 38 mm macht die Nassreinigung mühelos ganz ohne Kompromisse bei Hygiene und Reinigungskraft.Der W1 PencilWash wiegt nur 2,4 kg und liegt mit 470 g besonders leicht in der Hand. Dadurch ist er äußerst manövrierfähig und lässt sich mit einer einfachen Drehung des Handgelenks intuitiv steuern.Reinigt mit anpassbaren Wasserzufuhrmodi bis zu 320 m² Bodenfläche[1]Der Dyson W1 PencilWash bietet zwei Wasserzufuhrmodi für eine präzise Kontrolle der Bodenfeuchtigkeit. Ob leichte Spritzer oder hartnäckige Flecken: Besitzer*innen können den Wasserfluss an unterschiedliche Oberflächen und Reinigungsanforderungen anpassen. So werden optimale Ergebnisse mit einem schnell trocknenden, streifenfreiem Ergebniserzielt.Ein 300-ml-Frischwassertank reinigt bis zu 320 m² Bodenfläche.[1] Mit 45 Minuten Laufzeit und einem wechselbaren Akku für eine längere Nutzung können Besitzer*innen mehr von ihrem Zuhause in einem Durchgang reinigen.Dyson 02 Probiotic Reinigungslösung für HartbödenDie Dyson 02 Probiotic Hartboden-Reinigungslösung wurde speziell für die Verwendung mit allen Dyson Nass- und Trockenreinigungsgeräten entwickelt, einschließlich des Dyson W1 PencilWash. Sie optimiert die Reinigungsleistung auf Böden und sorgt für länger anhaltende Sauberkeit. Die nicht schäumende, ungiftige Formel reinigt gründlich auf mikroskopischer Ebene, löst Schmutz und Ablagerungen effektiv, schont dabei die Böden und ist für Haustiere und Kinder unbedenklich.Der Dyson W1 PencilWash ist ab sofort zum Preis von 349,00 EUR (UVP) verfügbar. Das Produkt ist in den Dyson Stores und auf dyson.de erhältlich.___[1] Die Bodenabdeckung wird im Low-Hydratation-Modus basierend auf der Befüllung eines einzelnen Frischwassertanks simuliert. Die Bodenabdeckung kann je nach Modus, Nutzung und Reinigungsroutine variieren.Um weitere Informationen zu erhalten, kontaktieren Sie bitte:Dyson Press Officedyson-press@osk.deOriginal-Content von: Dyson GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/17136/6345647