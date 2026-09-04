Hamburg (ots) -Die Geburtstagsshow mit dem aktuellen "extra 3"-Ensemble und prominenten Gästen aus Satire und Comedy wird von Christian Ehring moderiert und verbindet scharfe Polit-Satire, Livemusik, Studio-Sketche und die satirischen Filme, die "extra 3" seit Jahrzehnten auszeichnen. Mit dabei sind unter anderem: Oliver Welke, Katrin Bauerfeind, Collien Fernandes, Maxi Schafroth, Michael Mittermeier, Florentine Osche, Kawus Kalantar, Maike Kühl, Max Giermann, Sarah Bosetti, Riccardo Simonetti und Oliver Kalkofe."50 Jahre extra 3 - Die Doku" mit Freddy Radeke und Jakob LeubeDirekt im Anschluss an die Show präsentieren Freddy Radeke und Jakob Leube die Jubiläums-Doku "50 Jahre extra 3 - Die Doku" im Stil einer satirischen "Presenter-Reportage". Dabei wollen die beiden eins herausfinden: Wie zur Hölle konnte sich diese Sendung 50 Jahre lang halten? Auf ihrer Reportage-Reise treffen sie Christian Ehring, aber auch Ex-Moderatoren wie "extra 3"-Legende Hans Jürgen Börner und Tobi Schlegl und graben Archiv-Perlen aus. Prominente Comedians und Satiriker*innen wie Maren Kroymann und Florentine Osche reagieren auf historische Ausschnitte und kommentieren die Geschichte der Sendung sowie die Entwicklung des Humors und der Satire in Deutschland.Sendehinweise: "50 Jahre extra 3 - Die Show", 17.09.2026, 22:50 Uhr. "50 Jahre extra 3 - Die Doku", 17.09.2026, 00:05 Uhr im Ersten und der ARD MediathekVon der NDR-Regionalsendung zur festen Größe im Ersten - Immer im Wandel"extra 3" startete am 21. September 1976 im NDR-Regionalprogramm. Gegründet wurde das Magazin von NDR-Chefredakteur Peter Merseburger und seinem Stellvertreter Dieter Kronzucker; entwickelt wurde es von Rudolf (Rudi) Lauschke und Gerhard Quack. Den Sprung ins Erste machte "extra 3" am 9. Oktober 2014. Damit verlängerte sich die Sendung von 30 auf 45 Minuten, und führte ein festes Satiriker-Ensemble ein.Zu den prägenden Elementen zählt die Rubrik "Der reale Irrsinn", die sich über Jahre als Klassiker etabliert hat. Weitere Figuren und Rubriken prägten das Format, darunter etwa Alfons, "Die Sendung mit dem Klaus", "Johannes Schlüter", extra-3-Songs oder im Studio der "extra 3-Pressesprecher" Torsten Sträter, die Parodien von Max Giermann oder Sarah Bosettis "Liebesbriefe".Dabei entwickelt sich "extra 3" ständig weiter, zum Beispiel mit dem an Jüngere gerichteten Format "extra 3 Takeover" (seit 2025), dass pro Folge auf ein Kernthema mit wechselnder Moderation mit Talenten aus Internet- und Popkultur setzt. Seit diesem Sommer bahnt sich zudem der neue Satire-Podcast "extra 3 - alles gut!" einen Weg durch den Nachrichtendschungel, zwischen Feed und Fernsehen.Die Sendung ist vielfach ausgezeichnet: 2009 gab es einen Grimme-Preis für die Rubrik "Johannes Schlüter", 2016 folgte der Deutsche Comedypreis in der Kategorie "Beste Satireshow" (NDR), 2018 der Deutsche Fernsehpreis in der Kategorie "Beste Comedy" (NDR/ARD). Im Jubiläumsjahr 2026 sind Christian Ehring und Dietmar Jacobs in der Kategorie "Bestes Buch Unterhaltung" für die "extra 3"-Ausgabe vom 23. Oktober 2025 "Streit ums Stadtbild: Merz poltert" (ARD/NDR) für den Deutschen Fernsehpreis nominiert.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationPresse und KommunikationMail: presse@ndr.deOriginal-Content von: NDR / Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/69086/6345639