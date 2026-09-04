Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Die kanadische Provinz Ontario gibt eine öffentliche Anleihe (ISIN CA68334ZAXXX/ WKN A4EZTV) in Höhe von bis zu 1 Milliarde Kanadischen Dollar heraus, so die Börse Stuttgart.Der jährliche Kupon betrage 4,150% und werde halbjährlich ausgezahlt. Die nächste Zinszahlung erfolge am 24. Februar 2027, die Laufzeit ende am 24. August 2036. Der aktuelle Kurs liege bei rund 99,69% (Stand: 02.09.2026), die Rendite bis zur Fälligkeit betrage aktuell etwa 4,19%. Da die Anleihe in Kanadischen Dollar notiert sei, sollten Euro-Anleger zusätzlich zum Investmentrisiko das Währungsrisiko berücksichtigen. Moody's bewerte die Provinz Ontario mit einem stabilen Aa3-Rating, S&P und Fitch würden jeweils ein Rating von AA- mit stabilem Ausblick vergeben. (Bonds weekly Ausgabe vom 03.09.2026) (04.09.2026/alc/n/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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