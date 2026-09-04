Salzburg (www.anleihencheck.de) - Asset Manager Markus Dürnberger und Portfoliomanager Daniel Briesemann vom Bankhaus Spängler analysieren aktuelle Themen rund um das Wirtschaftsgeschehen und die Kapitalmärkte."An den Finanzmärkten richtet sich der Fokus derzeit auf Anleihen, denn deren Renditen sind in den vergangenen Wochen deutlich gestiegen", sage Markus Dürnberger, Bereichsleiter Asset Management im Bankhaus Spängler, im aktuellen Kapitalmarktupdate der ältesten Privatbank Österreichs. "Setzt sich dieser Trend fort, könnte das die Konjunktur belasten und die derzeitigen Erholungstendenzen rasch wieder zunichte machen." Gemeinsam mit Portfoliomanager Daniel Briesemann analysiere er die Folgen des Renditeanstiegs für Notenbanken, Währungen und Aktienmärkte. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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