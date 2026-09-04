Verein Investora Zürich
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Zürich, 4. September 2026 - Am 16. und 17. September 2026 begrüssen wir die Managements von 32 kotierten Small und Mid Caps, von vier Pre-IPO-Gesellschaften sowie das interessierte Anlegerpublikum in den Räumlichkeiten von THE HALL in Zürich-Stettbach zur 14. Investora. Alle Informationen zur diesjährigen Aktienkonferenz finden Sie unter www.investora.ch; das Programm steht hier zum Download bereit.
Bei den in zwei parallel geführten Tracks stattfindenden Präsentationen und moderierten Q&As erhalten Investoren spannende Einsichten in Geschäftsmodell, Strategie, Projekte und die aktuellen Finanzzahlen der teilnehmenden Unternehmen. Es ist wiederum gelungen, eine breite Auswahl an Gesellschaften aus verschiedenen Branchen für die Investora zu gewinnen:
Im Pre-IPO-Track sind vier Unternehmen mit IPO-Perspektive innerhalb der nächsten 12 bis 24 Monate:
Weitere Höhepunkte bilden eine fundierten Keynote sowie zwei hochkarätig besetzte Roundtables:
Am 16. September 2026, ab 18:00 Uhr, findet der traditionelle Networking-Apéro statt, begleitet von ausgewählten Weinen von Zweifel Weine und Bier der Brauerei St. Johann. Auch am Donnerstag, 17. September 2026, ab 17:00 Uhr, laden wir zu einem Farewell Apéro ein.
Sichern Sie sich jetzt Ihren Platz und melden Sie sich hier an. Anmeldeschluss ist am 11. September 2026 um 12.00 Uhr.
Wir freuen uns auf Sie!
Geschäftsstelle Investora Zürich
Tina Seyffer, Thomas Balmer, Christian Wolf
043 268 32 20, investora@dynamicsgroup.ch
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