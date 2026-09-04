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Die Aktienkonferenz für Schweizer Small und Mid Caps Investora Zürich: Anmeldung bis spätestens 11. September über diesen Link



04.09.2026 / 11:45 CET/CEST





Zürich, 4. September 2026 - Am 16. und 17. September 2026 begrüssen wir die Managements von 32 kotierten Small und Mid Caps, von vier Pre-IPO-Gesellschaften sowie das interessierte Anlegerpublikum in den Räumlichkeiten von THE HALL in Zürich-Stettbach zur 14. Investora. Alle Informationen zur diesjährigen Aktienkonferenz finden Sie unter www.investora.ch ; das Programm steht hier zum Download bereit. Bei den in zwei parallel geführten Tracks stattfindenden Präsentationen und moderierten Q&As erhalten Investoren spannende Einsichten in Geschäftsmodell, Strategie, Projekte und die aktuellen Finanzzahlen der teilnehmenden Unternehmen. Es ist wiederum gelungen, eine breite Auswahl an Gesellschaften aus verschiedenen Branchen für die Investora zu gewinnen: Industrie : Bossard, Dätwyler, Feintool, Kardex, Mikron, StarragTornos

: Bossard, Dätwyler, Feintool, Kardex, Mikron, StarragTornos Technologie : Cicor, Centiel, LEM, R&S Group

: Cicor, Centiel, LEM, R&S Group Gesundheit : Aevis Victoria, BioVersys, DocMorris, HBM Healthcare, SKAN Group

: Aevis Victoria, BioVersys, DocMorris, HBM Healthcare, SKAN Group Bau und Immobilien : Implenia, Infracore, Intershop, Meier Tobler, SF Urban Properties

: Implenia, Infracore, Intershop, Meier Tobler, SF Urban Properties Finanzdienstleistungen : Banque Cantonale de Genève, Cembra, Leonteq, Matador Secondary Private Equity, VP Bank

: Banque Cantonale de Genève, Cembra, Leonteq, Matador Secondary Private Equity, VP Bank Medien : Aktiengesellschaft für die Neue Zürcher Zeitung, APG/SGA, TX Group

: Aktiengesellschaft für die Neue Zürcher Zeitung, APG/SGA, TX Group Weitere: DKSH, Emmi, Orell Füssli, V-ZUG Im Pre-IPO-Track sind vier Unternehmen mit IPO-Perspektive innerhalb der nächsten 12 bis 24 Monate: Cutiss, Ecorobotix, GreenState, Optotune Weitere Höhepunkte bilden eine fundierten Keynote sowie zwei hochkarätig besetzte Roundtables: Keynote «Marktperspektiven» mit Gerhard Schwarz (Head of Equity Strategy, Baader Bank)

mit Gerhard Schwarz (Head of Equity Strategy, Baader Bank) Roundtable «Reverse Merger: Ein alternativer Weg an die Börse» mit Martin Gamperl (Alantra), Arturo Devigus (Devigus), Emanuel Dettwiler (Kellerhals Carrard) und Sascha Hilber (SIX Swiss Exchange), moderiert von Lea Fäh, Redaktorin Finanz und Wirtschaft.

mit Martin Gamperl (Alantra), Arturo Devigus (Devigus), Emanuel Dettwiler (Kellerhals Carrard) und Sascha Hilber (SIX Swiss Exchange), moderiert von Lea Fäh, Redaktorin Finanz und Wirtschaft. Roundtable «Bilaterale III: Chance oder Risiko für die Schweiz?» mit Magdalena Martullo-Blocher (Ems-Chemie, Nationalrätin SVP) und Simon Michel (Ypsomed, Nationalrat FDP), moderiert von Valentin Ade, Leiter des Meinungsressorts Finanz und Wirtschaft. Am 16. September 2026, ab 18:00 Uhr, findet der traditionelle Networking-Apéro statt, begleitet von ausgewählten Weinen von Zweifel Weine und Bier der Brauerei St. Johann. Auch am Donnerstag, 17. September 2026, ab 17:00 Uhr, laden wir zu einem Farewell Apéro ein. Sichern Sie sich jetzt Ihren Platz und melden Sie sich hier an. Anmeldeschluss ist am 11. September 2026 um 12.00 Uhr. Wir freuen uns auf Sie! Geschäftsstelle Investora Zürich Tina Seyffer, Thomas Balmer, Christian Wolf 043 268 32 20, investora@dynamicsgroup.ch



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