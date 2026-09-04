Die SPACEX-Aktie sprang gestern an der NASDAQ um 6,42 % auf 149,74 $, im Tagesverlauf ging es zeitweise noch weiter nach oben, und auch heute scheint der Aufwärtstrend anzuhalten - die Aktie zieht an. Das bedeutet: Die Marktkapitalisierung des Raumfahrt- und KI-Konzerns stieg für einen Moment wieder über die Marke von 2 Bio. $ - ein Niveau, das der Titel seit Anfang Juli nicht mehr erreicht hatte. Getragen wurde die Bewegung von einer breiten Rally an den US-Technologiebörsen, in deren Sog auch der NASDAQ 100 kräftig zulegte. Der Kurssprung fällt mit einem Kursfeuerwerk bei TESLA zusammen, die im Vorfeld eines Events zum Cybercab-Robotertaxi ebenfalls deutlich zulegte. Doch da muss SPACEX sich nicht verstecken: Erster orbitaler Starship-Flug könnte Mitte September starten. Rückenwind gibt es außerdem von Analystenseite: Laut TipRanks hob Oppenheimer das Kursziel für SPACEX gerade von 250 auf 280 $ an und bestätigte die Einstufung "Outperform", mit Verweis auf die vertikal integrierte KI-Plattform als Differenzierungsmerkmal. Der durchschnittliche Analystenkurszielwert für die Aktie liegt bei rund 228 $ und damit deutlich über dem aktuellen Niveau - kaufenswert!



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



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