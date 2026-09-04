Bereits in meiner Analyse vom 22. Juli hatte ich einen weiteren Anstieg in Richtung 214,50 € und später 221,30 € favorisiert. Ganz konnte sich dieses Szenario jedoch nicht entfalten, stattdessen dreht die Airbus-Aktie nun wieder deutlich nach unten ab. Damit gewinnt das seinerzeit alternative Rücksetzerszenario zunehmend an Bedeutung. Im bisherigen Wochenverlauf fiel der Kurs bis auf 193,06 € und nähert sich damit der entscheidenden Unterstützungszone ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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