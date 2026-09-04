Mit einem Crash von -18% schockiert die Lululemon-Aktie am Freitagmorgen die Börse und ist das klare Schlusslicht im S&P 500. Was steckt hinter dem dramatischen Kurseinbruch des amerikanischen Sportmodeherstellers und sollten Anleger ihn für einen Kauf nutzen? Katastrophale Zahlen Es sind katastrophale Zahlen, mit denen Lululemon zum Wochenschluss die Börse verschreckt. Der Umsatz sank im zweiten Quartal um 4% auf 2,42 Milliarden US$ und lag damit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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