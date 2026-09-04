Die Microsoft-Aktie zeigt seit unserem Kauftipp Ende Juni eine extrem starke Performance und bestätigt damit eindrucksvoll, wie attraktiv der KI- und Cloud-Player für Käufer seinerzeit bewertet war. Für sharedeals.de-Follower steht mittlerweile ein Kursplus von über 40% zu Buche. Microsoft liefert den Beweis für das KI-Geschäft Der jüngste Quartalsbericht von Microsoft hat die Debatte um die gigantischen KI-Investitionen der großen Technologiekonzerne ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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