Der Kursverlauf der Delivery-Hero-Aktie ist stark von der angekündigten Übernahme durch Uber geprägt. Vor der Ankündigung notierte die Aktie bei etwa 16 €. Mit der Bekanntgabe des Übernahmevorhabens sprang sie auf rund 40 €, gab anschließend jedoch wieder etwas nach. Am Freitag notiert sie aktuell bei 36,60 €. Für die Aktionäre stellt sich daher die Frage: Soll das Übernahmeangebot angenommen werden oder ist es sinnvoller, investiert zu bleiben? ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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