Die Stabilus-Aktie befindet sich seit Anfang 2024 in einem anhaltenden Abwärtstrend und erreichte Anfang des Jahres mit 13,50 € ihren bisherigen Tiefpunkt. Mittlerweile konnte sich die Aktie wieder etwas erholen. Am Freitag notiert sie aktuell bei etwa 16,50 €. Hier stellt sich die Frage: Ist damit ein Wendepunkt erreicht? Schwache Konjunktur belastet Geopolitische Konflikte führten zuletzt zu erheblichen Verwerfungen in der Industrie. Das gilt insbesondere ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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